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Aspendos Arena'nın yıkım kararına itiraz reddedildi - Son Dakika

Aspendos Arena'nın yıkım kararına itiraz reddedildi

25.06.2021 14:14
Aspendos Arena'nın yıkım kararına itiraz reddedildi, System.String[]

ANTALYA'da Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yaptığı, 5 bin kişilik 'Aspendos Arena'nın yıkım kararı ve belediyenin mühür işlemiyle encümen tarafından verilen 92 bin 440 TL'lik idari para cezası için üst mahkemeye yapılan itiraz reddedildi.

ANTALYA'da Anadolu Ateşi'nin gösterilerini yaptığı, 5 bin kişilik 'Aspendos Arena'nın yıkım kararı ve belediyenin mühür işlemiyle encümen tarafından verilen 92 bin 440 TL'lik idari para cezası için üst mahkemeye yapılan itiraz reddedildi.

Serik ilçesinde 2008 yılına kadar Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gösteriler yapan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 2 bin yıllık antik tiyatronun restorasyon işlemleri nedeniyle gösterilerini durdurdu. O dönem, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun izniyle Aspendos Antik Tiyatro'ya yakın bölgede, Hüseyin Avni Aykol'a ait kiralanan alanda bin 300 metrekarelik sahnesi ve 5 bin kişilik kapasitesiyle 'Aspendos Arena' kuruldu.

İLK YIKIM KARARI 2017'DE ÇIKTIAntalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Anadolu Ateşi'nin dans gösterilerinin yapıldığı Serik'inBelkıs Mahallesi'ndeki 5 bin kişilik Aspendos Arena'nın yıkımı doğrultusunda 23 Ekim 2017 tarihli karar verdi. Kurul kararına istinaden, mülkiyet sahibi Aykol tarafından ihtarname çekiliptesisin kaldırılması istendi. Ancak bu süreçte, Koruma Yüksek Kurulu, yapıların kaldırılmaması kararını aldı. Ardından arazi sahibi, Serik Belediyesi ve Anadolu Gösteri Eğitim Turizm Animasyon Organizasyon Prodüksiyon ve Danışmanlık şirketinin dahil olduğu idari işlemler ve dava süreçleri başladı.BELEDİYEDEN MÜHÜR, YIKIM KARARI VE PARA CEZASISerik Belediyesi ekipleri, 3'üncü derecede arkeolojik sit alanındaki Aspendos Arena Gösteri Merkezi'nde, 15 Eylül 2019'da düzenlenen Yapı Tatil Tutanağı kapsamında, gösteri merkezini mühürledi. Ekim 2019'daki denetimde de imara aykırı uygulamalar inşa edildiğinin tespiti üzerine 30 gün içinde ruhsatlı hale getirilmesi, getirilmediği takdirde belediye ekiplerince yıkılıp, tahakkuk edecek yıkım bedelinin de ilgili şirketten tahsil edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca İmar Kanunu kapsamında 29 bin 875 TL ve 62 bin 565 TL olmak üzere toplam 92 bin 440 TL idari ceza verildi.ŞİRKET DAVA AÇTI, MAHKEME REDDETTİBelediyenin bu iki işlemine karşı Anadolu Gösteri Eğitim Turizm Animasyon Organizasyon Prodüksiyon ve Danışmanlık şirketi, Yapı Tatil Tutanağı'nın iptaline ilişkin Antalya 5'inci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Şirket, yıkım kararı ve idari para cezasının iptali için de Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. 2'nci İdare Mahkemesi, 23 Eylül 2020 tarihli kararında idari para cezasının 29 bin 875 TL'lik kısmını iptal ederken, yıkım kararı ve 62 bin 565 TL'lik kısmıyla ilgili itirazları ise reddetti. Antalya 5'nci İdare Mahkemesi de Yapı Tatil Tutanağı'nın iptaline ilişkin itirazı reddetti.ÜST MAHKEMEDEN DE RET KARARI ÇIKTIŞirket, Antalya 2'nci İdare Mahkemesi ve Antalya 5'inci İdare Mahkemesi'nin kararlarına karşı üst mahkeme olan Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulundu. Konya Bölge İdare Mahkemesi 2'nci İdari Dava Dairesi'nce, iki davayla ilgili 3 Haziran 2021 tarihli karar çıktı. Üst mahkeme, hem mühürleme işlemine ilişkin Yapı Tatil Tutanağı, hem de yıkım kararı ve idari para cezasına ilişkin yerel mahkeme kararlarına karşı itirazları reddetti. Konya Bölge İdare Mahkemesi, mahkeme kararı ve dayandığı gerekçenin hukuka ve usule uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektirecek bir neden bulunmadığından başvurunun reddine oy birliğiyle karar verdi.BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Üst mahkemenin kesin kararları üzerine Serik Belediyesi, açıklama yaptı. Açıklamada, mal sahibinin kaçak yapı şikayeti üzerine, incelemelerde, belediyenin hem Yapı Tatil Tutanağı hem de yıkım kararı ve idari para cezasına yönelik işlemlerine karşı yapılan itirazların mahkeme tarafından reddedildiği belirtildi. Mahkeme kararları üzerine yıkım işlemleri için hazırlıkların başlatıldığı açıklandı. Ayrıca şirket tarafından belediyeye, yapı için yeni bir ruhsat başvurusu yapıldığı da öğrenildi.


Aspendos Arena'nın yıkım kararına itiraz reddedildi
Aspendos Arena'nın yıkım kararına itiraz reddedildi
Aspendos Arena'nın yıkım kararına itiraz reddedildi
Aspendos Arena'nın yıkım kararına itiraz reddedildi

Para Cezası, Türk Lirası, Aspendos, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aspendos Arena'nın yıkım kararına itiraz reddedildi - Son Dakika


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