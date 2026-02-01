Asprilla, Galatasaray\'da İlk Maçına Çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla, Kayserispor maçının 73. dakikasında oyuna girdi ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların yeni transferleri ilk kez bu müsabakada görev aldı. Hollandalı futbolcu Noa Lang maça 11'de başlarken, Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla ise yedek bekledi. Asprilla, müsabakanın 73. dakikasında Lang'ın yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL