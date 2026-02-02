Asrın felaketinden etkilenen Gaziantep\'in sağlık yapısı güçlendi

Gaziantep'te depremlerde yıkılan hastanelerin yerine yapılan yeni hastanelerle birlikte ilave sağlık yatırımları da kentin sağlık altyapısını daha da güçlendirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'te iki hastane ağır hasar gördü. Büyük yıkımın ve kayıpların yaşandığı Nurdağı ilçesinin yanı sıra Oğuzeli ilçesindeki devlet hastanesi depremde ağır hasar gördüğü için yıkıldı.

Yeni hastaneler 8 ay gibi kısa sürede tamamlandı

Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin yıkılmasının ardından her iki ilçede sahra hastanesi ve mobil sağlık uygulamasıyla vatandaşlara hizmet verildi. Yüz yılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremlerin çok ciddi yıkımlara yol açtığı Nurdağı ilçesinde ve kent merkezine yakın ilçe olan Oğuzeli'nde çelik konstrüksiyon olarak temelleri atılan yeni hastanelerin inşaatları 8 ay gibi kısa sürede tamamlandı.

Depremlerden önce yapımına başlanan, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Türkiye'nin 4'üncü büyük şehir hastanesi olan, 5 bölümden oluşan ve yatak kapasitesi bin 875 olan Gaziantep Şehir Hastanesi de depremlerin birinci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 7 milyon kişi muayene edildi

Kapalı alanı 680 bin metrekareyi bulan, 265'i yoğun bakım ve 30'u diyaliz olmak üzere toplam bin 875 yatak kapasitesi, 64 ameliyathanesi ve 335 polikliniği, teşhis ve tedavi merkezlerinin yanında 4 bin 500 araçlık otoparkıyla hizmet vermeye başlayan Gaziantep Şehir Hastanesi, kentin yanı sıra diğer deprem illerine de hizmet verdi. Sağlık alanında Gaziantep'in ve bölgenin stratejik noktası haline geldi. Gaziantep Şehir Hastanesi açıldığı günden beri 7 milyon kişi muayene edildi.

9 şiddetinde depreme dayanıklı çelik konstrüksiyonlu yapılan hastanelerden Nurdağı Devlet Hastanesi 5 bin 995 metrekare alanda yapıldı. 73 yataklı, 3 ameliyathane ve 1 adet kadın doğum ameliyathanesi ile hizmet vermeye başlayan Nurdağı Devlet Hastanesi hizmete açıldığı günden beri 303 bin 415 kişiye hizmet verdi.

Oğuzeli'nde 90 yataklı hastane yapıldı

Oğuzeli'nde de 13 bin 184 metrekare alanda çelik konstrüksiyondan yapılan 90 yataklı hastane hem ilçe halkına hem de ilçeye komşu olan Karkamış halkına hizmet veriyor. Oğuzeli Devlet Hastanesi yeni binasında 400 bin muayene gerçekleştirildi.

Depremlerde yıkılan hastane ve sağlık kuruluşlarına ilave olarak yapılan yeni hastanelerle birlikte de Gaziantep'in sağlık altyapısı deprem öncesine göre daha da güçlendi.

Deprem öncesine göre sağlık altyapısında çok daha iyi bir noktaya gelinen Gaziantep'te ve ilçelerinde yapılan, hasta kabulüne başlayan hastanelerle kentin yatak kapasitesi de arttı. Hastanelerin yanı sıra kente kazandırılan poliklinik ve aile sağlığı merkezleri de afet sonrası vatandaşları ağırlamaya başladı.

Kesintisiz hizmet veren sağlık tesisleri, depremzedelerin yaralarının sarılmasına büyük katkı sunuyor. Depremlerin ardından sağlık hizmetlerinin aksamaması için büyük bir gayret gösterilen Gaziantep'te deprem sonrası yapılan yeni yatırımlar, vatandaşın takdirini topladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, depremlerden sonra yıkılan ve hasar gören hastanelerin yerine yeni hastanelerin yapıldığını bildirdi.

"Yıkılan hastanelerin yerine daha modern hastaneler yaptık"

Asrın felaketi sonrasında deprem öncesine göre sağlık altyapısını çok daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla önemli adımlar attıklarını belirten Vali Çeber, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilimizin Nurdağı ilçesinde 20 yataklı hastanemiz yıkıldı. Çok daha modern, her bir yatağı nitelikli yatak olan, ameliyathaneleri olan 75 yataklı yeni hastanemizi hizmete açtık. Yine Oğuzeli'nde yıktığımız 25 yataklı hastanenin yerine nitelikli hastane olarak 90 yataklı hastanemizi açtık. Yine bu hastanelere takviye olarak Nizip Devlet Hastanesi'ni depremden sonraki süreçte 400 yataklı hastane olarak açtık. 300 yataklı 25 Aralık Devlet Hastanemizin ek binası; 58 bin metrekare kapalı alanıyla, 85 poliklinik odasıyla, 54 yoğun bakım yatağıyla, MR, BT ve EKO cihazlarıyla sağlık şehri Gaziantep'e katılmaya hazırlanıyor. Yine 300 yataklı Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastane inşaatının tamamlanmasına az kaldı. Bir-iki ay içerisinde onları da açıyoruz. Birkaç ay içerisinde Şehitkamil'de Beylerbeyi Mahallemizde 500 yataklı bir hastanenin inşasına başlıyoruz. Yani depremde fiziken ne kaybettiysek çok daha fazlasıyla devletimizin desteğiyle ve Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda yerine koyduk" dedi.

Sağlık yatırımlarının yanı sıra depremzede vatandaşlara psikososyal desteklerde verdiklerini ifade eden Çeber, "Depremlerin ardından yüz binlerce seansa ulaşan psikososyal destek çalışmalarımız oldu. Özellikle engellilere, kadınlara ve çocuklara dönük çok fazla faaliyetler yaptık. Depremzedeleri yeniden hayata hazırlama, yeniden yüzlerini güldürme, neşelendirme, deprem acılarını ve kayıplarını mümkün olduğu kadar azaltmaya dönük birçok manevi ve psikososyal desteğimiz oldu" diye konuştu. - GAZİANTEP