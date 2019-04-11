Son Dakika Haberleri: Assange'ın Gözaltına Alınması

Assange'ın Gözaltına Alınması

1 saat önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Ekvador'a Julian Assange'ın gözaltına alınması konusunda gösterdiği iş birliği için teşekkür etti.

Assange'ın Gözaltına Alınması, System.String[]
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Ekvador'a Julian Assange'ın gözaltına alınması konusunda gösterdiği iş birliği için teşekkür etti. Londra Polisi de Wikileaks kurucusunun mümkün olan en kısa sürede mahkemeye çıkarılacağını duyurdu.

Londra polisinden yapılan açıklamada, Ekvador'un verdiği sığınma hakkını geri çekmesinin ardından Assange'ın bu ülkenin Londra'daki büyükelçiliğinde gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Assange'ın "mümkün olan en kısa sürede mahkemeye çıkarılana kadar Londra'daki bir polis karakolunda tutulacağı" belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Twitter hesabından, "Julian Assange bir kahraman değil. Kimse kanunların üstünde de değil. Yıllarca gerçeklerden kaçtı. Assange'ın adalete hesap vermesinin sağlanmasında gösterdikleri iş birliği için Ekvador'a ve Başkan Lenin Moreno'ya teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.

"Bundan sona ne olacağına mahkemeler karar verecek"

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Assange'ın İngiltere'de adalete hesap vermesinin haklı olduğunu belirterek, "Bundan sona ne olacağına mahkemeler karar verecek." dedi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi de İçişleri Bakanı Sajid Javid'in bugün konuyla ilgili parlamentoda açıklama yapacağını duyurdu.

Wikileaks ise Ekvador'un Assange'ın sığınma hakkını yasa dışı şekilde geri çektiğini savundu. Sitenin açıklamasında, "Assange elçilikten çıkmadı. Ekvador Büyükelçisi, İngiliz polisleri davet etti ve Assange anında gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

"Günler hatta saatler içinde"

Wikileaks tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, üst düzey bir Ekvador yetkilisinin, "Assange'ın günler hatta saatler içinde elçilik binasından çıkarılacağını ve gözaltına alınması için İngiltere ile anlaşmaya varıldığını söylediği" belirtilmişti.

Uluslararası organizasyonun blog sitesindeki açıklamada bu kararın, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun, kardeşi tarafından oluşturulan bir offshore hesabını kullandığına dair iddiaların üstünü kapatma girişimi olduğu savunulmuştu.

2012'den beri büyükelçilikte yaşıyordu

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan 47 yaşındaki Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:36 Kaynak: AA
Julian Assange, İngiltere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Kritik S-400 Çıkışı: S-400'lerin Aktif Olduğu Yerde F-35'lerin Uçması Mümkün Değil Wikileaks Belgelerini Yayınlayan Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinden Çıkarılarak Gözaltına Alındı Sudan Savunma Bakanlığı: El Beşir'i Tutukladık, Askeri Konsey İki Yıl Görev Yapacak Dolar, Euro ve Altında Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:29:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Assange'ın Gözaltına Alınması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]