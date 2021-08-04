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Assos Antik Liman'da kaya ıslahı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Assos Antik Liman'da kaya ıslahı çalışmaları sürüyor

04.08.2021 22:32

Assos Antik Liman'da kaya ıslahı çalışmaları sürüyor Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyü sınırları içerisinde yer alan Assos Antik Liman'da kaya ıslahı çalışmaları devam ediyor.

Assos Antik Liman'da kaya ıslahı çalışmaları sürüyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyü sınırları içerisinde yer alan Assos Antik Liman'da kaya ıslahı çalışmaları devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, liman bölgesinde devam eden kaya ıslahı çalışmalarını yerinde inceledi.

Antik Liman'ın bulunduğu bölgede tehlike arz eden kaya parçalarının temizlenmesi için 500 günlüğüne kapanan Assos Antik Liman'daki yol üzerinde kaya ıslahı çalışmaları devam ediyor. Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ve yüklenici firma yetkilileriyle bölgeyi gezen Bülent Turan, son durum hakkında bilgi aldı.

Assos'un bölge için çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Turan, "Assos bir Çanakkale markasından öte, bir Türkiye markası, hatta bir dünya markasıdır. Aristo'nun memleketi, turizmin cenneti çok özel bir bölge. Biz Çanakkale'mizin markasını büyüten ne kadar alt başlığımız varsa ona öncülük yapmayı, omuz vermeyi görev biliyoruz. Bu günde kaymakamımız, il genel sekreterimiz ve ilçe başkanımız ve tüm arkadaşlarımız ile bölgemizdeyiz. Assos'ta otelcilerimizin taleplerini, turizm yatırımcılarının taleplerini dinliyoruz. Bu bölgeye geçen geldiğimizde turizm yatırımcılarıyla bir araya geldiğimizde bölgeye iliştin tespitleri değerlendirmiş ve paylaşmıştık. Atlı jandarmanın gelmesinden tutun da birçok konuya kadar farklı bir takım adımlar atmıştık. Bu günde Assos'umuzda büyük bir güvenlik meselesi haline gelen kayaların düşmesi, turizmi engellemesi, hatta ölüm riskinin doğması ihtimali olan bölgenin tekrar duvarla, telle revize edilip taşlardan arındırılması sürecine şahitlik ediyoruz. Burada firmamız çok hızlı bir şekilde işin başına geçerek çalışmalara başladı. Biz bir yıldan fazla olmasını planladığımız sürecin belki daha az kısa süre içerisinde bitip ocak şubat ayı gibi teslimin yapılacağını ümit ediyoruz. Şu an bölgemizde tarihi dokuya zarar vermeden bu güvenlik tekbirleri için yatırım planlanıyor. Bölgemizde ekonomik olarak büyük canlanma olması isteniyor o yüzden bu gün inşaat halini gezmeyi görev bildik özel idaremizin, işi yapan firmamızın derdini dinlemeye geldik" diye konuştu.

Çalışmalar kapsamda Assos Antik Limanı'ndaki otel, pansiyon, kamp, restoran, büfe, çay bahçesi gibi işletmeler gibi toplam 19 tesis kapatılarak, tahliye edilmişti.

Assos Antik Liman'da kaya ıslahı çalışmaları sürüyor
Assos Antik Liman'da kaya ıslahı çalışmaları sürüyor
Assos Antik Liman'da kaya ıslahı çalışmaları sürüyor
Assos Antik Liman'da kaya ıslahı çalışmaları sürüyor

Çanakkale, Ayvacık, Behram, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Assos Antik Liman'da kaya ıslahı çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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