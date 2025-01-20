Assos\'ta \'Yapay Zeka Felsefesi\' Sempozyumu

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(ÇANAKKALE)- "Assos'ta Felsefe" sempozyumunun 2025 yılı ulusal toplantısı, 7-8 Şubat arasında "Yapay Zeka Felsefesi" teması ile yapılacak. Etkinlik kapsamında yapay zeka, felsefe bir bakış açısıyla ele alınacak ve yapay zekanın yol açtığı sorunlar değerlendirilecek.

"Assos'ta Felsefe" sempozyumunun 2025 yılı ulusal toplantısı, 7-8 Şubat'ta, "Yapay Zeka Felsefesi" konusunda gerçekleşecek. Bu kapsamda teknoloji devrimiyle birlikte gelişen yapay zekanın olumlu ve olumsuz yönleri felsefi bir bakış açısıyla ele alınacak ve yapay zekanın yol açtığı varoluşsal, bilişsel, ahlaki, siyasi ve toplumsal sorunlar değerlendirilecek.

Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles'in yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos'ta yapılan ve 25 yıldır Felsefe Sanat Bilim Derneği'nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan Öymen'in öncülüğünde yapılacak sempozyuma, Öymen'in yanı sıra, Prof. Dr. Yusuf Örnek, Prof. Dr. Halil Turan, Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy, Prof. Dr. Doğan Göçmen, Doç. Dr. Cemil Güzey, Doç. Dr. Aziz Zambak ve Dr. Tufan Kıymaz konuşmacı olarak katılacak. Ücretsiz düzenlenecek etkinliğe katılmak isteyenler, 'www.philosophyinassos.org' adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilecek.

Assos'ta Felsefe'nin kurucusu Öymen, etkinliğin 25'inci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" Türkiye'de, hatta dünyada, 25 yıl boyunca, çeyrek bir asır boyunca, nitelikten taviz vermeden, düzenli olarak, üniversite dışında, hem uluslararası hem de ulusal boyutta, bir felsefe sempozyum/konferans etkinliği düzenlemek ve bu etkinliği sürdürülebilir kılmak, hiç de kolay bir şey değildir. Bu doğrultuda çok emek harcadık, çok büyük fedakarlıklar yaptık. Umarız bunların değeri bilinir ve takdir edilir.

Assos'ta Felsefe sempozyum etkinliklerimizde bugüne kadar 40'ı aşkın farklı felsefe temasını işledik; etkinliklerimize 300'ü aşkın öğretim üyesi konuşmacı olarak, 6 bini aşkın kişi dinleyici olarak katıldı. Harvard, Yale, Columbia, NYU, Berkeley, Cambridge, Oxford, Sorbonne, Bologna, Humboldt gibi dünya çapında önemli üniversitelerden, dünya çapında önemli felsefeciler de konuşmacı olarak geldiler ve Türkiye'deki felsefe topluluğuna da önemli katkılar sundular.

Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi, analitik, yaratıcı ve sorgulayıcı düşüncenin eksikliğidir. Bu eksikliğin giderilmesi konusunda önemli bir örgütlü katkı sunduğumuz, iyi bir örnek model olduğumuz, başlangıçta hayal gibi görünen bir şeyi gerçekleştirdiğimiz ve felsefeyi halkın çeşitli kesimlerine, olanakların elverdiği ölçüde açtığımız için, onurluyuz, mutluyuz."