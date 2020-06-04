Assos'taki turistik tesisler sezona sosyal mesafe ve hijyen tedbirleriyle başladı - Son Dakika

Assos'taki turistik tesisler sezona sosyal mesafe ve hijyen tedbirleriyle başladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos bölgesindeki işletmelerde müşterilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle hizmet veriliyor.

Assos'taki turistik tesisler sezona sosyal mesafe ve hijyen tedbirleriyle başladı, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos bölgesindeki işletmelerde müşterilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle hizmet veriliyor.

Antik Çağ'ın en önemli liman kentlerinden biri olan, Ayvacık'ın Behramkale köyü sınırları içindeki Assos Antik Kenti civarında yer alan turizm işletmeleri sezonu açtı.

Mavi Bayraklı plajları, tarihi taş mimarisi, antik yapısı ve ören yeri ile ilgi gören Assos'taki tesisler, normalleşme sürecinin ikinci aşamasına geçilmesinin ardından sosyal mesafeye uygun dizayn edildi. Tesislerde gerekli hijyen şartları da sağlandı.

Assos Otelciler Derneği Başkanı Bayram Erten, AA muhabirine, otellere gelen müşterilerin ilk olarak vücut ısılarının ölçüldüğünü söyledi. Sık sık dezenfekte edilen tesislerde hijyene büyük önem verdiklerini belirten Erten, "Maskesi olmayan müşterilerimize maske ve eldiven de veriyoruz. Her müşteri giriş ve çıkışında odalar dezenfekte ediliyor. Misafirlerimiz tedirgin olarak gelmesinler, güvenerek gelsinler." dedi.

"Gereken tüm tedbirleri alıyoruz"

Bölgenin Mavi Bayraklı plajlarının bulunduğu Kadırga Koyu'nda turizm işletmeciliği yapan Betül Çiftçi de Sağlık ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının genelgelerini, Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerini takip ettiklerini anlattı. Açıklanan kurallar çerçevesinde sezona hazırlandıklarını bildiren Çiftçi, şöyle konuştu:

"Resepsiyonun girişinde dezenfekte paspaslarımız ve makinelerimiz var. Müşterilerimizi otele girerken tek bir kişi olarak alıyoruz. Sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz. Herhangi bir temastan kaçınmaları açısından yerlerde sosyal mesafeli bantlarımız var. Bizim için müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı önemli. Bu süreçte formlarımızı dolduruyoruz; herhangi bir rahatsızlık geçirdiler mi geçirmediler mi diye. Odalarımızı da belirli aralıklarla dezenfekte ediyoruz. Odalardaki çarşaflar ve kılıflar 90 derece sıcaklıkta büyük makinelerde özel olarak yıkanıyor. Müşterilerimizden bazı geri dönüşler alıyoruz. 'Kendi yastığımızı, çarşafımızı mı getirelim' diye. Bu konuda kesinlikle ön yargılı olmasınlar. Biz gereken tüm tedbirleri alıyoruz."

Çiftçi, restoran bölümünde masa aralıklarını 1,5 metre olarak ayarladıklarını sözlerine ekledi.

Çanakkale, Ayvacık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 10:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Assos'taki turistik tesisler sezona sosyal mesafe ve hijyen tedbirleriyle başladı - Son Dakika Ekonomi

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