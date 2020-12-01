Aston Villa Newcastle maçı ertelendi
01.12.2020 21:31
Premier Lig'in 11. haftasında Aston Villa ile Newcastle United arasında oynanması planlanan karşılaşma Newcastle'da görülen korona virüs vakaları nedeniyle ertelendiği açıklandı.
Premier Lig'in 11. haftasında Aston Villa ile Newcastle United arasında oynanması planlanan karşılaşma Newcastle'da görülen korona virüs vakaları nedeniyle ertelendiği açıklandı.
Premier Lig'in 11. haftasında 4 Aralık'ta oynanması planlanan Aston Villa - Newcastle United karşılaşması korona virüs vakalarından dolayı ertelendi. Konuyla ilgili Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Newcastle United'da korona virüs vakaların çokluğundan dolayı mücadelenin ertelendiği ifade edildi. Müsabakanın ileri bir tarihte yapılacağı duyuruldu. Vakaların artışından dolayı Newcastle'ın antrenman tesisleri de kapatıldı. - İSTANBUL
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