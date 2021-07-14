Astronot Maaşı Ne Kadar? - Son Dakika

'Uzayla ilgili merak edilenler' köşesinde Betül Apaydın sordu, Ali Damra Baştanık Spacemag Türkiye için yanıtladı.

Astronotlar ne kadar maaş alıyorlar? Sence aldıkları bu ücret yeterli mi?

Ali Damra Baştanık: Önce NASA sonra da Roscosmos maaşlarından bahsedeyim. NASA kademeli olarak maaşlandırıyor. GS-11 denilen başlangıç seviyesi aylık 5.500$- 46.000 TL, en üst kademe olan GS-13 10.seviyesi ise aylık 8.500$ alıyor. Birim olarak inceleyecek olursak 5.500 ve 8.500$'ı oldukça az buluyorum. Sonuçta hayati tehlike taşımasının yanında oldukça zorlu bir seçim ve eğitim süreci var. TL karşılığında baktığımızda en üst seviye için aylık 70 bin TL civarı yapıyor. Günümüzde özel firma yöneticileri de bu maaşları alıyorlar zaten.

Üstüne sen uzaya çıkıyorsun aylarca görev için ve aynı maaşı alıyorsun. Vergi kesintisiz halleri bu şekildeyken aşırı saçma geliyor bana. NASA yine iyi bir örnek Rusya'ya bakacak olursak. En kıdemli eğirmen kozmonotlar TL olarak aylık 13 bin 14 bin bandında alıyor. Normal bir mühendis zaten bu oranda maaş alabiliyorken kozmonot için oldukça düşük ve komik ücretler diye düşünüyorum.

Amerika (NASA) Astronot maas¸ları,

Vergi Kesintisiz halleri;

GS-11 66.000$ aylık 5.500$ - 46.000 tl

GS-12 10. Adım 81.000$ aylık 6.750$ - 56.000 tl

GS-13 10. Adım 102.000$ aylık 8.500$ - 71.000 tl

Rusya (ROSCOSMOS) Kozmonot maas¸ları,

Kozmonot adayının maas¸ı 82 bin 800 Ruble (8 bin 900 lira),

Kozmonotun maas¸ı 86 bin 800 ruble (9 bin 330 TL)

Egˆitmen kozmonot maas¸ı 20 bin 300 ruble (12 bin 940 TL)

Uzaya gitmis¸ olan bir kozmonotun maas¸ı 94 bin 700 rubleye (10 bin 190 TL)

ALİ DAMRA BAŞTANIK KİMDİR?

25 yaşındaki Baştanık Ankaralıdır.. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uzay Mühendisliği mezunu olan genç astronom, TÜBİTAK'ta 2 dönem staj yaptı. "Alanımda kendimi uydu yazılımı ve uzaktan algılama olarak geliştirerek sosyal ve teknik olarak birçok projede yer aldım" diyen Baştanık, "Bunlardan birkaçına örnek vermem gerekirse; Google Earth Engine üzerinden görüntüleme yazılımıyla uğraşıyorum. Aynı zamanda elektro optik olarak Tübitak bünyesinde teleskop projesinde GIQE hesaplamalarını yaptım" diyor.