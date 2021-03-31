Astronotların Van Gölü Fotoğrafı Yarı Finale Çıktı - Son Dakika

Astronotların Van Gölü Fotoğrafı Yarı Finale Çıktı

Astronotların uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı, yarı finalde... ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), astronotlar tarafından çekilmiş Dünya fotoğraflarından oluşan online fotoğraf yarışmasında, Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı geride bıraktı.

Astronotların uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı, yarı finalde... ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), astronotlar tarafından çekilmiş Dünya fotoğraflarından oluşan online fotoğraf yarışmasında, Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı geride bıraktı. Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş ve mavinin birçok tonunun bulunduğu fotoğrafı yarı finale kaldı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş Dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı. 'Dünya Turnuvası' ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı. DÜNYA'NIN EN BÜYÜK SODALI GÖLÜ Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte 'nün Dünya'nın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi. Online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eledi. Yarı finallerde bugün başlayan oylama ise 5 Nisan'da sona erecek.

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