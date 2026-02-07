Kocaeli Kartepe Deniz Hava Komutanlığı yakınlarında dün yolun karşısına geçmek isterken TIR çarpan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağatay Subatay, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Evli 2 çocuk babası Subatay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi. Subatay'ın cenazesi, götürüldüğü Çatalhöyük Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Astsubay Çağatay Subatay Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
