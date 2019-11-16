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Astsubay çift, üniformalarıyla dünyaevine girdi
6 saat önce
Afyonkarahisar'da astsubay çift, nikah törenine üniformalarıyla geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:16 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da astsubay çift, nikah törenine üniformalarıyla geldi.
Kırıkkale'de görevli Jandarma Astsubay Sultan Erikçi ile Hakkari'de görevli Jandarma Astsubay Kadir Aktaş, Afyonkarahisar Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
Törene üniformalarıyla gelen astsubay çiftin nikahını, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek kıydı.
Genç çiftin nikah şahitliğini de İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız yaptı.
İl Jandarma Komutanı Albay Çömez, evlilik cüzdanını geline verdi.
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