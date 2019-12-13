ASÜ'nün iki önemli projesi kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ASÜ'nün iki önemli projesi kabul edildi - Son Dakika

ASÜ'nün iki önemli projesi kabul edildi

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yürütülen "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında ASÜ'nün yaptığı iki proje başvurusu kabul edildi.

ASÜ'nün iki önemli projesi kabul edildi, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yürütülen "Gençlik Projeleri Destek Programı" kapsamında ASÜ'nün yaptığı iki proje başvurusu kabul edildi.


2019-1 Özel Çağrı kapsamında yapılan Doç. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş'ın koordinatörü olduğu "Sporla Engelleri Aşıyorum Projesi" ile Doç. Dr. Fatih Kürşat Fırat'ın koordinatörü olduğu "Sıfır Atık için Geleceğe Umut Dik" isimli projeler spor ve çevre bilincini geliştirmek ve toplum tabanına yaymak açısından önem arz ediyor. "Sporla Engelleri Aşıyorum Projesi," 14-24 yaş arası özel bireyleri yüzme ve okçuluk branşlarıyla tanıştırmayı; "Sıfır Atık için Geleceğe Umut Dik" projesi de gençlerin temiz bir çevre oluşumuna katkı sağlaması ve farkındalık sağlamak için kampüs içinde engelliler adına bir hatıra ormanı oluşturmayı hedefliyor.


Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kabul edilen projelerin önemine vurgu yaptı ve koordinatör akademisyenleri tebrik etti. - AKSARAY

Kayıhan, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:47 Kaynak: İHA
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