Asurilerden Dışişleri Bakanı Linde'ye tepki - Son Dakika

İsveç Asuri Federasyonu, "İsveç hiçbir zaman Kürt grupların Asurilere ve diğer gruplara yaptıklarını kınamadı" diyerek İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye tepki gösterdi.

İsveç Asuri Federasyonu'nun internet sayfasındaki başyazıda şöyle denildi:

" Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Linde'ye yanıt veren Sayın Bakanımızın argümanlarından birinin İsveç'in PKK'nın ve onun kollarından biri olan YPG'nin sistematik zulümlerini eleştiren Asurileri dinlemediği olduğu ve Asurileri ve Hristiyanları dinleyerek, SDG'nin onlara ne yaptığını açıklamalarına izin vermelerini istediği kaydedilmektedir. PKK iltisaklı grupların Suriye'nin kuzeydoğusunda Asurilere neler yaptığını ortaya koyduğu, diğer taraftan İsveç'in hiçbir zaman Kürt grupların Asurilere ve diğerlerine yaptıklarını ne kınadığı, ne bu konu hakkında bir yorum yaptığı vurgulanmaktadır." - ANKARA