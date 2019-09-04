Asus, yeni dijital çözümlerini ıfa'da tanıttı

ASUS, Berlin'de gerçekleşen teknoloji fuarı IFA 2019'da düzenlediği basın toplantısında içerik üreticilerine, profesyonellere ve oyunculara yönelik yeni dijital çözümlerini tanıttı.

Fuarda, ProArt StudioBook One, ProArt StudioBook Pro X gibi dizüstü bilgisayarından oluşan yeni ProArt StudioBook serisi ile beraber ZenBook Pro Duo ve ROG Zephyrus M GU502 Gümüş gri oyuncu dizüstü bilgisayarının tanıtımı da yapıldı. ASUS CEO'su S.Y. Hsu yaptığı Asus'un 30'uncu yılında IFA'da, Avrupa'daki kullanıcılara inanılmaz bir ürün yelpazesi sunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Hsu, "Bu en son ürünlerimiz, üst seviye performans gerektiren işlerde çalışan profesyonellere, içerik üreticilerine ve oyunculara, en iyi çalışmalarını yapmalarını, daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşamalarını ve en iyi oyun deneyimlerinin tadını çıkarmalarını sağlayan çözümler sunmak için odaklanmamızın birer ürünüdür" dedi.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN ASUS PROART AİLESİ

Firmanın CEO'su S.Y. Hsu, 2011 yılında ilk ProArt ekranının piyasaya sürülmesinden bu yana ASUS profesyonel içerik yaratıcılarının özel ihtiyaçlarını karşılamak için özel ürünler tasarlayarak üretmekte olduklarını ifade etti.

Fotoğraf ve videografi gibi geleneksel içerik oluşturma alanlarındaki profesyonellerin artan ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte 3D tasarımcılara ve oyun geliştiricilere yeni çözümler sunmayı hedeflediğini aktaran ve ProArt ailesinin yeni üyelerini tanıtan Hsu, "İçerik yaratmak için komple bir dijital çözüm olarak tasarlandı. Bu yeni ProArt dizüstü bilgisayarlar ile kullanıcıların her türlü ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz" dedi.

ProArt StudioBook One hakkında bilgi veren S.Y. Hsu, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdiye kadarki en güçlü StudioBook olan ProArt StudioBook One, NVIDIA Quadro RTX 6000 ekran kartı sunan ilk dizüstü bilgisayar olup 32 GB belleğe ve en yeni 9. Nesil Intel Core i9 işlemciye sahip. NVIDIA Quadro RTX grafikleri, kullanıcılara daha fazla CUDA, RT ve Tensor çekirdeği sağlayarak animasyonların oluşturulmasını, 8K video düzenlemeyi, onların işlenmesinin daha sorunsuz ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlar."

Yetkililer tarafından verilen diğer detaylar şu şekilde: ProArt StudioBook One'daki 4K UHD PANTONE onaylı ekran aynı zamanda 120Hz'lik bir yenileme hızına sahiptir ve bu ekranı çevreleyen çerçevelerin nanoedge teknolojisi ile incelmesiyle birlikte % 84 ekran/ kasa oranı gibi çarpıcı bir sonuca ulaşılmıştır. Canlı görseller % 100 geniş Adobe RGB renk gamı ??ve Delta-E değeri <1 olan en geniş renk aralığı ve hassasiyeti sağlamaktadır.

PRO X İLE YÜKSEK RENK DOĞRULUĞU

ProArt StudioBook Pro X, ASUS ScreenPad 2.0 ve dört-kenarlı ASUS NanoEdge ekrana sahip ilk Quadro dizüstü bilgisayarı olarak tanıtıldı. ProArt StudioBook Pro X'in, aynı zamanda % 97 DCI-P3 renk alanı kapsamı ile olağanüstü geniş bir renk gamını desteklediği ve yüksek renk doğruluğu sunduğu da belirtildi.

Bu yeni ürün gamı ile daha geniş kitleleri hedeflediklerini aktaran Hsu, yeni ProArt StudioBook Pro X ile ilgili şu detayları verdi:

"Kullanıcılar, profesyonel sınıf NVIDIA Quadro RTX 5000 grafiklerle çok katmanlı dosyaları düzenleyebilir ve oluşturabilir. 9. Nesil Intel Xeon veya Intel Core i7 altı çekirdekli işlemci tarafından desteklenen bu yeni bilgisayar serisi, karmaşık, çok fonksiyonlu uygulamaları işlemek için tasarlanmıştır."

SCREENPAD PLUS İÇEREN TEKNOLOJİ

ASUS ZenBook Pro Duo (UX581), orijinal ScreenPad ailesinin özellikleri daha da geliştirilmiş bir versiyonu olan yeni ASUS ScreenPad Plus'ı içeren yeni bir teknoloji olarak tanıtıldı.

Bu yeni teknolojinin, tam genişlikte 4k ikinci bir dokunmatik ekrana sahip ultra taşınabilir bir dizüstü bilgisayar olduğu söylendi. ASUS CEO'su S.Y. Hsu ScreenPad Plus için şu ifadeleri kullandı:

"İçerik geliştiriciler için üretkenliği artıran iş akışlarına ve kolay çoklu görevlere olanak tanıyan tüm yaratıcı imkanları sunar. Ana ekranla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ScreenXpert yazılımı, kullanıcıların ScreenPad Plus'ın verimlilik avantajlarından kolayca yararlanmasını sağlayan çok çeşitli kullanışlı uygulamalar, araçlar ve yardımcı programlar içerir.

ZenBook Pro Duo'nun, 9. Nesil Intel® Core ™ işlemci ve 16 GB RAM ile NVIDIA® GeForce RTX ™ 2060 grafik çözümü sunduğu belirtilirken 1 TB'a kadar PCIe® 3.0 x4 SSD ile ultra hızlı depolamaya sahip olduğu verilen diğer donanım detayları arasında. Ayrıca Gig + (802.11ax) Thunderbolt 3 ile Wi Fi 6 teknolojisi de markanın üzerinde durduğu diğer bir yenilikler olarak öne çıktı.

ASUS yetkilileri, 4K UHD OLED dokunmatik ekrana sahip bu yeni cihazın oldukça heyecan verici olduğunu aktardı ve çerçevesiz dört taraflı NanoEdge tasarımlı ZenBook Pro Duo'nun ayrıca 4K ScreenPad Plus ve NumberPad çift işlevli dokunmatik yüzeye sahip olmasının kullanıcı tarafından da oldukça memnuniyetle karşılandığının altını çizdi.

PERFORMANS BİRLEŞTİREN CİHAZ

Fuarda tanıtılan diğer bir ürün ASUS'un oyuncu ailesi Repulic of Gamers imzası taşıyan ROG Zephyrus M (GU502) oldu.

Cihazla ilgili yapılan açıklamada, dizüstü bilgisayar ve oyun bilgisayarına aynı anda sahip olmak için iki yönlü tarzı, taşınabilirliği ve performansı birleştiren bir cihaz olduğu aktarıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Zephyrus GeForce RTX 2070'a kadar grafik donanımına sahiptir ve etkili soğutma, GPU'nun Turbo Mod'da ROG Boost ile 90W'de 1435MHz'e kadar hız aşırtması yapmasını sağlar. Zephyrus M'in IPS seviyeli ekranı, ekranın iş arkadaşlarınızla veya diğer sosyal ortamlarda başkalarıyla paylaşılmasını kolaylaştıran geniş görüntüleme açıları üzerinden tam sRGB renk alanını kapsar. Oyun oynarken, 240Hz'ye kadar yüksek yenileme hızı seçenekleri, inanılmaz yüksek FPS ve akıcı bir oyun deneyimi sağlarken 3ms griden griye tepki süresi, görüntüleri netleştirir ve rahatsız edici hareket bulanıklığından arındırır."