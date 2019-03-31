Son Dakika Haberleri: Asus Zenbook 14 Ux433f Laptop İncelemesi

Asus Zenbook 14 Ux433f Laptop İncelemesi

11 dakika önce

Zenbook UX433F dikkat çekici bir Ultrabook. ASUS laptoplarda kenar çerçeveleri daraltma konusunda gerçekten çok hızlı davrandı.

Zenbook UX433F dikkat çekici bir Ultrabook. ASUS laptoplarda kenar çerçeveleri daraltma konusunda gerçekten çok hızlı davrandı. Bu yeni ince çerçevelerin sadece üç yanda değil, ekranın her köşesinde dar olması estetik açıdan büyük fark demek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:02 Kaynak: Youtube

Asus, Genel
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