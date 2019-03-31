Asus Zenbook 14 Ux433f Laptop İncelemesi
11 dakika önce
Zenbook UX433F dikkat çekici bir Ultrabook. ASUS laptoplarda kenar çerçeveleri daraltma konusunda gerçekten çok hızlı davrandı.
Zenbook UX433F dikkat çekici bir Ultrabook. ASUS laptoplarda kenar çerçeveleri daraltma konusunda gerçekten çok hızlı davrandı. Bu yeni ince çerçevelerin sadece üç yanda değil, ekranın her köşesinde dar olması estetik açıdan büyük fark demek
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:02 Kaynak: Youtube
Aralarında Husumet Bulunan Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 1'i Ağır, 5 Yaralı
Araç Sahipleri Dikkat! Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 1 Nisan'da Sona Eriyor
Oy Kullanma Saatinden Önce Okula Gelen Sezen Aksu, Oyunu Kullanamadı