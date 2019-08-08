Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
Son Dakika Ekonomi Haber

Asya borsaları

1 saat önce

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsaları, System.String[]
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Ticaret savaşı gelişmeleri gündemin odağında yer almaya devam ederken, taraflardan gelen açıklamaların tansiyonu düşürmesi ile Asya piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.
Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) bugün dolar/yuan paritesini 7'nin hemen üzerinde belirlemesine karşın, bu seviyenin tahminlerden daha güçlü bir yuana işaret etmesi pozitif karşılandı. Öte yandan Çin'de bugün açıklanan dış ticaret verileri, temmuzda ihracatın yüzde 10,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerine çıktığını ortaya koydu.
Gelişmeler sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 6 günlük düşüşüne son vererek kapanışa yakın yüzde 0,96 yükselişle 2.795,14 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, gün içinde 20.682 puana kadar yükselse de yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisselerini baskılaması ile kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü yüzde 0,37 artışla 20.593,35 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 106,2 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,42 kazançla 36.844,66 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,76 primle 26.195,76 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,57 yükselişle 1.920,61 puanda seyrediyor.
Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum Bayram öncesi motorine ve benzine indirim bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:35:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]