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Asya borsaları

6 saat önce

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde "demoktarik reform" talepleriyle devam eden protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması, Asya tarafında pay piyasalarına negatif yansıdı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,72 düşüşle 26.899,15 puanda seyrederken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,58 gerilemeyle 2.917,32 puan oldu.

Japonya'da ekonomik gözlemciler endeksinin ekimde önceki aya göre 10 puan azalarak 36,7'ye gerilemesinin ardından Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,26 değer kaybetti ve günü 23.331,84 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,24 düşüşle 108,95 seviyelerinde hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,38 azalışla 40.169,58 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,25 düşüşle 2.131,91 puanda bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:40 Kaynak: AA
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