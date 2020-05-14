Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi sonrası yeni vaka sayısının artabileceğine ilişkin endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya ülkelerinin Kovid-19 salgınının ardından uygulamaya alınan tedbirlerde gevşeme yönünde adımları devam ediyor. Japonya'nın, bazı bölgelerde işletmelerin yeniden açılmasına izin vermeye hazır olduğu bildirilirken, yatırımcıların hayatın normale dönmesi ile vaka sayılarında artış yaşanabileceğine ilişkin tedirginlikleri sürüyor.

Japonya'da ayrıca, koronavirüs salgınından etkilenen büyük ve orta ölçekli şirketlere sermaye enjekte etmek için bir plan oluşturulacağı yönündeki haberler basına yansırken, plan kapsamında devlete bağlı bankaların sermaye benzeri krediler sunacağı ya da imtiyazlı hisse senetlerini kabul ederek zor durumdaki şirketlere yatırım yapacağı belirtildi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin ile ticaret anlaşması imzaladıktan kısa süre sonra Kovid-19 salgınının ortaya çıktığını belirterek, "100 ticaret anlaşması bile kaybedilen masum canları telafi etmeyecektir." açıklamasını yaptı.

Çin Ticaret Bakanlığı ise ülkenin ticaret temellerini istikrarlı hale getirmede büyük baskıyla karşı karşıya olduğunu, G20 ülkelerinin Kovid-19 konusunda ikinci kez video konferans düzenleyeceğini duyurdu.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1 değer kaybederek 2.870 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 azalarak 19.915 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 106,8 seviyesine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,9 düşüşle 31.417 puanda, Hong Kong'd Hang Seng endeksi yüzde 1,4 kayıpla 23.842 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 azalışla 1.925 puanda seyrediyor.