Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış karşısında Avrupa'da tedbirlerin sıkılaştırılmaya başlanması ve ABD'de teşvik paketinin açmaza girmesiyle negatif bir seyir izlendi.

Avrupa'nın Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın etkisiyle salgının yeniden sıcak merkezi olmaya başlaması, İngiltere'nin ardından Fransa ve Almanya'da da tedbirlerin sıkılaştırılmasını beraberinde getirdi.

Bu durum pay piyasalarına satış baskısı yaratırken, ABD'de teşvik paketinin açmaza girmesi de risk iştahını azalttı.

Öte yandan Çin'de eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 1,7 artarak beklentilerin altında kalırken, Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,1 ile piyasa öngörülerinin üzerinde düşüş kaydetti.

Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalışla 3.332 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 düşüşle 2.361 puandan kapandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek günü 23.507 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 105,2 seviyelerinde yatay seyretti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 düşüşle 40.376 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 azalışla 24.160 puanda seyrediyor.