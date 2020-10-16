Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Asya borsaları karışık seyretti

16.10.2020 09:55
Asya borsaları karışık seyretti, System.String[]

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve bu kapsamda tedbirlerin sıkılaştırılması küresel çapta risk iştahını azaltırken, ABD'de kötü gelen makroekonomik veriler sonrası hala belirsizliklerin sürdüğü teşvik paketine dair haber akışının da önemi arttı.

ABD'de başkanlık seçimlerine az bir süre kala yoğunlaşan haber akışı da takip edilirken, Avrupa'da Brexit konusunun ele alındığı AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde yapılacak açıklamalar gündemin odağında bulunuyor.

Tüm bu gelişmeler sonrası bugün veri gündeminin sakin olduğu Asya borsalarında endekslerin karışık bir seyir izlediği görüldü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın 3.331 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 23.411 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 105,3 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 39.858 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 primle 24.340 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 kayıpla 2.342 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Asya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Cephedeki askerleri arkasına bakmadan kaçıyor! Ermenistan, çareyi askeri polis görevlendirmekte buldu Bilim Kurulu Üyesinden kapalı alan uyarısı: Aynı evde bulunacak kişi sayısı misafirlerle birlikte 10'u geçmemeli Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım PSG'de arkadaşlarının dalga geçtiği Choupo-Moting, Bayern'deki ilk maçında 2 gol attı Devlet büyüklerinin resimlerinin boyayla kapatılma çalışması Bolu'yu karıştırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı
Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı: İlk teklif İran'dan geldi Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı: İlk teklif İran'dan geldi         
10:04
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Bu gece başlıyor! Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor Bu gece başlıyor! Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor         
09:21
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Mario Jardel'den iddialı sözler: Bugün oynasaydım, değerim 150-200 milyon euro olurdu Mario Jardel'den iddialı sözler: Bugün oynasaydım, değerim 150-200 milyon euro olurdu         
08:30
Kardeşinin cinayete kurban gittiğini öğrenen acılı abla, canlı yayında sinir krizi geçirdi Kardeşinin cinayete kurban gittiğini öğrenen acılı abla, canlı yayında sinir krizi geçirdi         
07:34
ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir         
01:10
Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu         
22:35
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor         
17:27
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı         
13:57
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 10:11:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei