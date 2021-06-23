Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunumda güvercin mesajlar vermesine karşın, Japonya'da pay piyasalarının karışık makroekonomik veri akışıyla gün içindeki kazançlarını geri verdiğini söyledi. Japonya'da bugün açıklanan imalat sanayi ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) sırasıyla 51,5 ve 47,8'e gerilerken, hizmet sektörü PMI 47,2'ye yükseldi. Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,25 artarak 3.566 puanda seyrederken, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,6 azalışla 7.298 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,38 yükselişle 3.276 puandan günü tamamladı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 28.874 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 110,89 seviyelerinde dengelendi. Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 52.448 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,9 artışla 28.845 seviyelerinde bulunuyor.

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