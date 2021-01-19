Asya futbol turnuvaları 4 yıl boyunca D-Smart'ta - Son Dakika

Asya futbol turnuvaları 4 yıl boyunca D-Smart'ta

19.01.2021 10:53
Asya futbol turnuvaları 4 yıl boyunca D-Smart'ta, System.String[]

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ile D-Smart arasında medya hakları konusunda anlaşma gerçekleştirildi.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ile D-Smart arasında medya hakları konusunda anlaşma gerçekleştirildi.

Anlaşmayla birlikte Asya futbol turnuvaları 4 yıl boyunca D-Smart ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Tüm majör ligler ve kulüp organizasyonlarını kapsayan anlaşmada, milli takımlar bazında 2022 Katar Dünya Kupası Asya Elemeleri, 2022 Kadınlar Asya Kupası Finalleri ile 2023 Erkekler Asya Kupası Finalleri de yer alacak.

Anlaşma sonrasında görüşlerini dile getiren AFC Genel Sekreteri Dato Windsor John, anlaşma ile Türkiye'nin ilk kez AFC organizasyonlarını tanıtacağını ifade etti.

Yapılan anlaşmadan mutlu olduklarını belirten John, "D-Smart'a organizasyonlarımızı milyonlarca izleyiciye tanıtması konusunda çok güveniyoruz. AFC turnuvalarının sadece Asya'da değil, kıta dışında da önemini fark ederek bu anlaşma sürecinde gösterdikleri ilgi ve alaka nedeniyle D-Smart'a çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

D-Smart Genel Müdürü Erkal Filiz ise Asya futbolunu Türkiye ile tanıştırmak için AFC ile imzalanan anlaşmadan ötürü heyecanlı ve mutlu olduklarını aktardı.

Asya futbolu ve kültürünü 4 yıl boyunca tanıtma gayreti içinde olacaklarını vurgulayan Filiz, şunları kaydetti:

"D-Smart olarak 2007'de kurulduğumuz ilk günden bu yana Avrupa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, NBA, NFL, MLB, Formula 1, MotoGP, Afrika Uluslar Kupası ve Olimpiyatlar gibi dünyanın en önemli spor organizasyonlarını izleyicilerimizle buluşturduk. Asya turnuvaları ile portföyümüzdeki eksik parçayı da tamamladık. Bunun için çok heyecanlıyız ve bize güvendikleri için AFC yönetimine teşekkür ederiz."

Şenol Güneş: "D-Smart'ın yaptığı büyük bir hizmet"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, D-Smart'ın büyük bir hizmete imza attığını belirtti.

Karşılaşmaları zevkle takip edeceğini anlatan Güneş, şu görüşleri paylaştı:

"D-Smart'ın yaptığı büyük bir hizmet. Asya'da 3 yıl görev yapmıştım. Türkiye'den birkaç oyuncumuz da gitmişti. Burak gitti, Ersan gitti geldi, başka oyuncularda gitti ama sayıları az. Daha fazla olmasını istiyoruz. Brezilya'dan yurt dışına 1650 civarında oyuncu gidiyor, 100'den fazla ülkeye oyuncu gönderiyorlar. Bunu yapabiliriz. Bunu yapabilmek için önce bir görmek lazım. O görüntüyü de siz inşallah bize vereceksiniz. Çok güzel tesisler var. Kore'de, Japonya'da, Avustralya'da Çin'de iyi tesisler var. Futbol organizasyon bakımından da üst seviyeye geldi. Taraftar olarak bizim kadar fanatik olmasalar da destek olmaya geliyorlar. Dünyayı tanıyalım. Asya'yı ayağımıza getiren D-Smart'a, yetkililerine ve emek veren sizlere çok teşekkür ediyorum. Başarılı yayınlar diliyorum. Takip edeceğim."

D Smart, Türkiye, Futbol, Asya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Asya futbol turnuvaları 4 yıl boyunca D-Smart'ta - Son Dakika Spor


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