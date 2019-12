Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu'nda İran ile Yemen tartışması - Son Dakika

Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu'nda İran ile Yemen temsilcileri arasında tartışma yaşandı.



Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 42 üye ülkeden meclis başkanları ve parlamenter heyetler ile gözlemci üyelerin katılımıyla devam eden Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurul'unda "Asya Parlamentoları Arasında Çok taraflı işbirliğinin rolü" hakkında katılımcı ülkelerin heyet başkanlarınca konuşmalar gerçekleştirildi.

İran Milletvekili Fatemeh Seyyideh Zulkadr, yaptığı konuşmada, amaçlarının Asya ülkelerinde barış, istikrar ve ekonomik kalkınmayı sağlamak olduğunu belirterek, parlamenter diplomasiye inandıklarını ifade etti.



İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman bu tarz toplantıları, üye parlamentolar arasında iş birliğini, dostluğu, artırmanın bir yolu olarak gördüğünü vurgulayan Zulkadr, bazı devletlerin ise bu değerli taban üzerinde çalışmak yerine, bir takım asılsız iddialar ortaya attığını savundu.



Bu ülkelerin bir taraftan yoğun şekilde dostluk istediklerini söylerken buna muhalif davranışlar sergilediğini iddia eden Zulkadr, buradaki forumda da parlamenter diplomasinin ruhuna aykırı bazı söylemlerin kullanıldığını öne sürdü.

"Öncelikle şunu netleştirmemiz lazım, Yemen parlamentosu adına burada bulunan delegasyon gerçekten Yemen halkını temsil ediyor mu, etmiyor mu? Meclis başkanı sıkışmış durumdadır, kendi ülkesinden çıkamamaktadır. Yemen halkını öldürenler, Yemen halkının temsilcileri olamazlar." diyen Zulkadr, Yemen'in çeşitli parlamenter forumlara katılmasının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Zulkadr, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörizmi, aşırıcılığı destekleyen kişiler başka ülkelerin iç işlerine karışmakta ve bölgesel istikrara zarar vermektedir. Bu tür ülkeler kendi zorluklarını aşamayıp bunları İran'ın yaptığını iddia etmektedirler. Yemen'in mevcut genel düşüncesi, İran'ın Yemen'e yapılan bombardımandan sorumlu olduğunu iddia etmektir. Bütün bunlar kabul edilemez şeylerdir. Yemen halkı, temel bazı yiyecek, gıda gibi şeylere erişememektir. Bu ülkede çeşitli hastalıklar baş göstermektedir. Yemen bir yandan da dış güçlerin ülkede üs kurmasına izin vermektedir. Bizim karşı karşıya olduğumuz birçok tehdit bulunmasına rağmen, İran'ın insani yardım çabalarını engellemek için Yemen'in havalimanlarını bombalamaktadırlar. Bu bölgedeki ve Yemen'deki terörist faaliyetlerini kimlerin gerçekleştirdiği nettir. İsteyenler bunların cevaplarını bulabilir. İran bununla ilgili net cevaplara sahiptir. Bölgedeki mevcut durum daha akıllı yaklaşımı daha fazla farkındalığı gerektirmektedir."

"İnsani yardım dediğiniz bu mudur?"

Zulkadr'ın konuşmasının ardından söz isteyen Yemen Temsilciler Meclisi Başkanı Sultan Al-Barakani de ülkesini temsil etmekten gurur duyduğunu belirterek, İran dışındaki tüm ülkelerce tanınan bir ülke olduklarını belirtti.



Ülkesinin ve kendisinin bu toplantıya katılmasının sorgulanamayacağını vurgulayan Al-Barakani, şunları kaydetti:



"İran hangi insani yardımı yapmış? Amerikalıların yakaladığı, içerisinde füzelerin olduğu gemiden mi bahsediyorsunuz? Bu çok net. Halkım, İran politikaları yüzünden öldürülüyor. Sabah, akşam İran silahlarıyla öldürülüyorlar. Kendisi de inkar edemez. Birleşmiş Milletler ve ABD bu konuda çok net raporlara sahiptir. İnsani yardım dediğiniz bu mudur? Füzeler dolusu geminiz midir? Bütün dünya bizi tanımaktadır. Sadece bir devlet bizi tanımıyor. Bize karşı darbe girişimiyle ülkemizi mahveden bir ülke bunu yapıyor. Şu an İran silahıyla İran halkı öldürülmektedir. Bütün bölgeyi mahveden İran'ın kendi ajandasıdır. İran bölgedeki mutlak şerdir. Aramco'ya ve Suudi Arabistan topraklarına ulaşan bütün füzeler tamamıyla İran füzeleridir, silahlarıdır. Sahip olduğu yıkıcı düşüncelerdir. Bölgeyi de Orta Çağ'a çevirmek isteyen bir akıldır."



Söz alan Zulkadr, "Gerçek olmayan ve hiç bir kanıta sahip olmayan bu tür suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Yemen'e devlet demediğini, temsilcisine de "katılımcılardan bir tanesi" diye hitap ettiğini belirten Zulkadr, şunları söyledi:

"Kendi yenilgilerinin, başarısızlıklarının faturasını İran'a kesmeye çalışıyorlar. Orada, on binlerce kadın ve çocuğu öldüren kendileri. Dünya kamuoyu da bunu görmektedir. İran her zaman için gerçekten yana olmuştur. Diyalog ve gerçek anlamda iş birliği ile sorunların çözülmesinden yana olmuştur. Bize karşı gerçekçi olmayan suçlamaları yapmak yerine buradaki yıkıcı savaşın sonlandırılması için çalışmaları gerekiyor. Bunun faturasını sadece masum insanlar vermektedir. İran İslam Cumhuriyeti bunu defalarca dile getirmiştir. Bunu sonlandırmanın ilk adımı ateşkestir. Ateşkes olması gerekiyor. Federal hükümetin kurulması gerekmektedir. Tarih boyunca Yemen halkı işgale karşı hep savaşmıştır. Yabancı güçlerin topraklarından çıkarılması zaten Yemenlilerin yaptığı bir durumdur. İran İslam Cumhuriyeti her zaman için bir ve tek olan Yemen'i desteklemektedir."

Tartışmalar üzerine, toplantıya ara verildi.