Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1799 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 420 bin 614'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar ölenlerin sayısı 8 bin 173'e, iyileşenlerin sayısı da 386 bin 604'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 419 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayı 449 bin 760'a çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 416'ya yükseldi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 165'e yükseldiği ülkede, 13 gündür yurt içi kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 58 bin 67 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 73 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 bin 702'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken, Hong Kong'da bugüne dek 108 kişi virüs nedeniyle öldü.

Kentte virüse yakalanan 5 bin 267 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Yeni vakaların Almanya, ABD, Kosova, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Lübnan'dan ülkeye gelen kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Vaka sayısının 3 bin 920'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 766 kişi de iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 yeni vaka kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Ada'da, toplam vaka sayısı 618'e ulaştı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 756 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 376 bin 929'a yükseldi.

Son 24 saatte 34 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 696'ya iyileşenlerin sayısı ise 330 bin 885'e ulaştı.

Pakistan'da 10 gündür günlük vakalar, 2 binin üzerinde seyrediyor.