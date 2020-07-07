Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 540 bin 840'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 540 bin 840'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 20 bin 178'e yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 2 bin 691 yeni vaka tespit edildi.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 540 bin 840'a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 2 bin 691 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 234 bin 509'a yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 77 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 839'a çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 134 bin 957 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 720 BİN 707'YE YÜKSELDİ

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 720 bin 707'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 20 bin 178 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 440 bin 192 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 44 BİN 983

Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 44 bin 983'e ulaşırken; toplamda 40 bin 717 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 64 BİN 958

Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 241 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 64 bin 958 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 29 bin 919 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 46 BİN 333 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 46 bin 333 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 12 bin 185 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1303 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 09:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya
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