Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 96 bin 881'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 111 bin 311'e yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 307 bin 97'e çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 513 BİN 219

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan'da can kaybı 29 bin 349'a yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 513 bin 219'a çıktı.ta toplam koronavirüs vaka sayısı 413 bin 215 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 21 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 382 BİN 959'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 382 bin 959'a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 593 kişi olarak raporlandı.FİLİPİNLER'DE VAKA SAYISI 346 BİN 536

Öte yandan, Filipinler'de koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 449 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 346 bin 536 kişinin enfekte olduğu açıklandı.