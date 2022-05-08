Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve bayrağı Samsun'a ulaştırmak üzere yola çıkan 3 bisikletli Sakarya'ya geldi.

Samsun'da düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılmak için Yunanistan'ın Gümülcine kentinden yola çıkan Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi 3 bisikletli, Sakarya'nın Karasu ilçesine geldi.

Yaklaşık 1350 kilometre pedal çevirerek Selanik'ten aldıkları toprakla Samsun'a ulaşmayı hedefleyen bisikletlileri, Karasu ilçe merkezinde Türk bayrağı açan vatandaşlar karşıladı.

ROBİS Başkanı Latif Mehmet, bu yıl anlamlı projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek "Ata evinden, Selanik'ten aldığımız toprağı dört kişilik ekiple Samsun'a götürüyoruz. Yolculuğumuz iyi geçiyor. Karasu'ya kadar 600 kilometre yol katettik." diye konuştu.

Grupta yer alan bisikletçilerden Ali Kayrak da gençlere örnek olmayı, spora çekerek kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı amaçladığını dile getirdi.

???????Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyelerinin turu, 17 Mayıs'ta Samsun'da sona erecek.