Ata yadigarı mescitler görevli bekliyor - Son Dakika

Ata yadigarı mescitler görevli bekliyor

17.10.2020 12:30
Ata yadigarı mescitler görevli bekliyor, System.String[]

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen, Paşam Sultan Mahallesi'ndeki 2 mescit, imam ya da müezzin atanmadığı için kapalı duruyor.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen, Paşam Sultan Mahallesi'ndeki 2 mescit, imam ya da müezzin atanmadığı için kapalı duruyor. Mahalle sakinleri, mescitlerinin yeniden ibadete açılmasını istiyor.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore ettirilen Dükkancık ve Kadı Şeyh mescitleri, kaderlerine terk edilmiş durumda.

Paşam Sultan Mahallesi sınırlarında bulunan Dükkancık ve Kadı Şeyh Mescidi'nin açılması için defalarca istekte bulunduklarını belirten mahalle sakini Mustafa Çokluk, mescitlerin yeniden açılmasını istediklerini söyledi. Çokluk "Mahallemizdeki bu iki tarihi yapı çok güzel bir şekilde restore edildi. İçine halıları dahi serildi. Ancak görevli ataması yapılmadığı için kapısı kilitli duruyor. Bu mescitlerin açılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Aynı mahallede oturan 85 yaşındaki Hüseyin Sarı ise, "Yıllarca namaz kılıp ibadet ettiğim bu mescide artık girememek beni üzüyor. Biz namazlarımızı burada kılıyorduk. Gündüzleri mahalledeki kadınlar da Kur'an-ı kerim okuyorlardı. Kadı Şeyh Mescidi içinde bir de türbe var. Büyük bir zat burada metfun. Ziyaret de yapamıyoruz, namaz da kılamıyoruz. Lütfen buraya görevli bir personel göndersinler" diye konuştu.

Dükkancık Mescidi

"Gediz Caddesi üzerinde bulunan mescidin kim tarafından yaptırıldığı ve yapım tarihi kesin olarak bilinmiyor. Bulunduğu arsaya uyularak doldurulmak suretiyle yaptırılan mescidin doğusunda bulunan dış kapıdan avluya girişi bulunuyor. Burada tahtadan yapılan bir kişilik ezan okuma yeri var. Tek kanatlı ahşap kapıdan mescide giriş bulunuyor. Doğuda bir, güney duvarında iki küçük penceresi var. Kadınlar için kafesli bir yer de bulunuyor. Tavan ve taban tahta döşemeli olup duvar içinde tahta mihrabı ve bir minberi var. Mescit 40-50 kişilik."

Kadı Şeyh (Gazi Şeyh) Mescidi

"Kadı Şeyh ya da Gazi Şeyh Mescidi, Kütahya'nın Paşam Sultan Mahallesi'ndedir. Germiyan veya Osmanlı dönemi eseri olduğu konusunda görüşler vardır. Bir zamanlar tekke olarak kullandığı bilinen bu bina, daha sonra mescit olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bina içerisinde Kadı Şeyh'in türbesi bulunur." - KÜTAHYA

Ata yadigarı mescitler görevli bekliyor
Ata yadigarı mescitler görevli bekliyor
Ata yadigarı mescitler görevli bekliyor
Ata yadigarı mescitler görevli bekliyor
Ata yadigarı mescitler görevli bekliyor
Ata yadigarı mescitler görevli bekliyor

Vakıflar bölge müdürü, Kütahya, Mescit, Namaz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ata yadigarı mescitler görevli bekliyor - Son Dakika

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