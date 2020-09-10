ATAKÖY/ŞİRİNEVLER İLE ATATÜRK HAVALİMANI METRO İSTASYONLARI YARINDAN İTİBAREN KAPANIYOR - Son Dakika

ATAKÖY/ŞİRİNEVLER İLE ATATÜRK HAVALİMANI METRO İSTASYONLARI YARINDAN İTİBAREN KAPANIYOR

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent içi ulaşımda önemli yük taşıyan metrodaki M1 Hattı yenileme projesi kapsamında Ataköy/Şirinevler-Atatürk Havalimanı ile bunların arasında kalan iki istasyonun inşaat çalışmaları sebebiyle yarından itibaren işletmeye kapatılacağını açıkladı.

ATAKÖY/ŞİRİNEVLER İLE ATATÜRK HAVALİMANI METRO İSTASYONLARI YARINDAN İTİBAREN KAPANIYOR, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent içi ulaşımda önemli yük taşıyan metrodaki  M1 Hattı yenileme projesi kapsamında Ataköy/Şirinevler-Atatürk Havalimanı ile bunların arasında kalan iki istasyonun inşaat çalışmaları sebebiyle yarından itibaren işletmeye kapatılacağını açıkladı.

İBB tarafından Ataköy/Şirinevler metrobüs durağına ve buradaki metro istasyonuna asılan afişlerde  "11 Eylül 2020 tarihinden itibaren M1 Hattı yenileme projesi kapsamında Ataköy/Şirinevler-Atatürk Havalimanı istasyonları arası inşaat çalışmaları sebebiyle işletmeye kapatılacak olup ulaşım ücretsiz ring otobüs seferleri ile sağlanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Ataköy/Şirinevler ile Atatürk Havalimanı metro istasyonlarının hizmet dışı kalması ile birlikte aralarında kalan Yenibosna ile Dünya Ticaret Merkezi (DTM)- İstanbul Fuar Merkezi istasyonları da kullanılamayacak.

İBB tarafından yapılan açıklamada  "Yapımı süren Ataköy-İkitelli Metro Hattı, mevcut Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metrosu ile Yenibosna İstasyonu'nda entege oluyor.  Aktarma istasyonunun yapım çalışmaları nedeniyle, 11 Eylül Cuma gününden  itibaren M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda metro seferleri bir süre Yenikapı - Ataköy/ Şirinevler arasında yapılacak. Ataköy-Şirinevler, Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı duraklarına otobüs hizmet verecek." denildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında, mevcut M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metrosu'nun Yenibosna İstasyonu'na yeraltından yaya yolu bağlantısı inşa edilecek. Entegrasyon çalışmaları tamamlandığında, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M9 Ataköy-İkitelli hatları arasında konforlu ve hızlı aktarma imkanı sağlanacak. Yenikapı ile İkitelli bölgesi arasında raylı sistem ile tek aktarmayla kesintisiz ulaşım imkanı ortaya çıkacak.

Yaklaşık 14 ay sürmesi beklenen projenin yapım sürecinde; Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacak. Atatürk Havalimanı yönüne devam etmek isteyen yolcular, Ataköy/Şirinevler istasyonunun çıkışında bulunacak olan İETT otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Mekik otobüs işletmesi, Ataköy-Şirinevler, Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı duraklarına hizmet verecek.

M9 ATAKÖY-İKİTELLİ METRO HATTI HAKKINDA

2021 yılında kısmi olarak açılması planlanan 12 istasyondan oluşan 13,4 kilometre uzunluğundaki hat tamamlandığında; Ataköy-İkitelli arasını 19,5 dakikaya indirecek ve tek yönde saatte 35 bin yolcu kapasitesine sahip olacak. Hat; İkitelli Sanayi İstasyonu'nda Bakırköy- Kirazlı - Başakşehir Metrosu, Mehmet Akif İstasyonu'nda KabataşMecidiyeköyMahmutbey - Esenyurt Metrosu, Mimar Sinan İstasyonu'nda Kirazlı - Halkalı Metrosu, Yenibosna İstasyonu'nda Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metrosu'yla, Ataköy istasyonunda ise Marmaray ile entegre olacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı, Şirinevler, Ataköy, Metro, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAKÖY/ŞİRİNEVLER İLE ATATÜRK HAVALİMANI METRO İSTASYONLARI YARINDAN İTİBAREN KAPANIYOR - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak Parti Sözcüsü Öztrak'ın koronaya yakalandığı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun test sonucu belli oldu Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Meis'ten sonra Karaada'ya da asker çıkardılar Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Fenerbahçe, borsada 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Milli futbolcu Umut Meraş, Fransız ekibi Le Havre'den ayrılmak istiyor Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı Seminere katılan eğitimcinin koronavirüs testi pozitif çıkınca 32 öğretmen karantinaya alındı
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur         
15:07
Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı         
15:02
Beşiktaş'a transferi konuşulan Gökhan Töre'den çarpıcı sözler: Henüz hiçbir takımla anlaşmadık Beşiktaş'a transferi konuşulan Gökhan Töre'den çarpıcı sözler: Henüz hiçbir takımla anlaşmadık         
14:52
Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci         
14:44
Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu         
14:28
Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu         
14:17
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı         
13:59
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı         
13:12
İstanbul'da 4 metro istasyonu yarından itibaren kullanıma kapatılacak İstanbul'da 4 metro istasyonu yarından itibaren kullanıma kapatılacak         
13:01
Cinsel saldırı sonucu hamile kalan genç kızın kürtaj talebinin reddedilmesi hak ihlali sayıldı Cinsel saldırı sonucu hamile kalan genç kızın kürtaj talebinin reddedilmesi hak ihlali sayıldı         
12:53
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
Yayıncı kuruluşun teknik hizmet aldığı şirkete borcu nedeniyle Süper Lig maçları yayınlanmayabilir Yayıncı kuruluşun teknik hizmet aldığı şirkete borcu nedeniyle Süper Lig maçları yayınlanmayabilir         
11:11
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti         
10:28
Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti         
10:27
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı         
10:18
F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak         
10:01
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi         
08:07
Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu         
23:19
Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri         
23:06
İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor         
22:05
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım         
19:47
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 19:09:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ATAKÖY/ŞİRİNEVLER İLE ATATÜRK HAVALİMANI METRO İSTASYONLARI YARINDAN İTİBAREN KAPANIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei