İstanbul'da düzenlenen Gençler Türkiye Salon Şampiyonası'nda iki Eskişehirli sporcu derece elde etti.

13-14 Ocak tarihlerinde İstanbul Ataköy Spor Salonu'nda Gençler Türkiye Salon Şampiyonası düzenlendi. Turnuvada Eskişehirli sporcular Edanur Tulum 400 metrede 1'inci olurken, Elif Aydın uzun atlamada 2'nci odu. Böylelikle iki sporcu da aldıkları derecelerle Sırbistan'da yapılacak olan Balkan Gençler Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar. - ESKİŞEHİR