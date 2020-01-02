Atakum'da yılın ilk meclisinde 'dayanışma' mesajı - Son Dakika

Yılın ilk meclisinde dayanışma mesajı veren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bu yükün altına örnek olarak dört parti birlikte girelim. Bizden örnek alan Ankara'dakiler de birlik olsunlar ve onlar da Türkiye'nin sorunlarını çözsünler" dedi.



Atakum Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Meclis gündeminde yer alan 6 madde oy birliğiyle ilgili komisyonlara görüşülmek üzere havale edildi. Yeni yılın ilk meclisi olması nedeniyle, meclis üyeleriyle dayanışma içerisinde verimli bir yıl geçirme dileklerinde bulunan Başkan Deveci, "Önümüzdeki süreçte birlikte, ortak akılla, daha üretken, daha tasarruf tedbirlerinin yoğun olduğu ancak kentin ihtiyaçlarını önceleyerek bir çalışma dönemi geçirmeliyiz" ifadelerini kullandı.



Bütün meclis üyelerinin yeni yılını kutlayan Başkan Deveci, "Her birinize eşinizle, ailenizle birlikte yeni yılda sağlık ve başarı diliyorum. Atakum Belediye Meclisi olarak birlikte daha büyük başarılara imza atma ve paydaş olma isteğimi tüm Atakumlulara sizin adınıza da duyuruyorum. Bu yıl için hazırlıklarımızı yapıyoruz, hem Mali Hizmetler Müdürlüğümüz hem de diğer yatırımcı kuruluşlarla ortak çalışma yürütüyoruz. Biraz da Büyükşehir Yasası'nda yapılacak değişiklikleri bekliyoruz. Hiç olmazsa bir tasarıyı görelim. Belki de önümüzdeki ay meclis gününü beklemeden yeniden toplanırız. O konuda da sizlere bilgi vermek ve fikirlerinizi almak istiyorum. Çünkü önümüzde hem ülkemiz hem de bizim için zor bir süreç var. Bütçemiz sınırlı olacak, borçlarımız var. Mevcut süreci yönetmemiz gerekiyor. Hangi çalışmayı yapacaksak meclisimize de bilgi vereceğim. Ortak bir irade oluşturmamız lazım. Hakikatten önümüzdeki süreç 'Sen kötü yaptın, ben daha iyiydim' diyerek geçebileceğimiz bir süreç değil. Bu yükün altına örnek olarak dört parti birlikte girelim. Bizden örnek alan Ankara'dakiler de birlik olsunlar ve onlar da Türkiye'nin sorunlarını çözsünler. Arkadaşlarımız detaylı, sayılara dayanan bir rapor hazırlıyor. Raporlara dayanarak bir tartışma açmanın verimli olacağına inanıyorum. Hem bilgilenmiş, hem de sizlerin hangi noktada ne düşündüğünü görmüş oluruz" diye konuştu.



2018 yılı Sayıştay raporunun meclise sunulmasının ardından söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Hasan İpek, "Sayıştay raporlarını diğer meclis üyesi arkadaşlarımız bugün yeni aldılar. Özellikle hepsinin okumasını rica ediyorum. Ben rapora göz gezdirdim, çok önemli bulgular yer alıyor. Aslında bu bulgular da Atakum Belediyesi'nin mali sıkıntılarını ortaya koymuş. Raporu okuyunca hepsi ortaya çıkıyor. Örneğin 2018'de gelir 121 milyon TL, gider 170 milyon TL. Sadece bir yılda 50 milyonluk borç var. Bazı mali tablolarla banka hesaplarının birbirini tutmadığı tespit edilmiş. Bu çok ciddi bir konu. Borç bir tarafa, bu da ayrı bir sıkıntı. Diğer yandan İlbank verileriyle Atakum Belediyesi verilerinin birbirini tutmadığı Sayıştay raporunda ifade edilmiş. Belediyenin 800 küsur iş yerine ruhsat verilmediğinden de bahsediliyor. Bu da ciddi bir gelir kaybı, ama bu konuda şu anda sıkı bir çalışma olduğunu biliyoruz. Lütfen belediyemizin mevcut durumu hakkında bilgi edinmek için arkadaşlarımız bu raporu okusunlar" ifadelerini kullandı.



Sayıştay raporuyla ilgili değerlendirmeden bulunan Başkan Deveci ise, "Geçmişten bir şey çıkarma durumunda değiliz. Dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Devlette devamlılık vardır. Borçsa, belediyenin borcudur. Önümüzdeki süreçte birlikte, ortak akılla, daha üretken, daha tasarruf tedbirlerinin yoğun olduğu ancak kentin ihtiyaçlarını önceleyerek bir çalışma dönemi geçirmeliyiz. Bu yükü birlikte taşıyacağız. Hem borcumuzu ödeyeceğiz, hem gerekirse borçlanacağız ama Atakumluların bu belediyeden bekledikleri hizmeti yerine getireceğiz" diye konuştu.



Mecliste, aynı zamanda belediye çalışmalarının denetlemesini gerçekleştirecek denetleme komisyonu da kapalı oylama usulü ile seçildi. 5 kişilik komisyon CHP'li Meclis Üyeleri Dilek Çınar, Necmi Yazıcı, İYİ Parti'li Meclis Üyesi Özlem Güney Danışman, MHP'li Meclis Üyesi Murat Talu ve AK Parti'li Meclis Üyesi Osman Kulaberoğlu'ndan oluştu. - SAMSUN