Son Dakika Haberleri: Ataşehir açık hava konserleri Ekim ayında tüm hızıyla devam ediyor
Son Dakika Magazin Haber

Ataşehir açık hava konserleri Ekim ayında tüm hızıyla devam ediyor

1 saat önce

Ataşehir'de açık hava konserleri Ekim ayında da hız kesmeden devam ediyor.

Ataşehir açık hava konserleri Ekim ayında tüm hızıyla devam ediyor, System.String[]

Ataşehir'de açık hava konserleri Ekim ayında da hız kesmeden devam ediyor.


Ataşehir Watergarden İstanbul'da düzenlenen açık hava konserleri Ekim ayında da dolu dolu devam ediyor. Konserler kapsamında 4 Ekim Cuma günü Bora Öztoprak, 5 Ekim Cumartesi günü Mustafa Sandal ve 6 Ekim Pazar günü saat Grup Vitamin sahne alacak.


Ekim ayı konukları Watergarden İstanbul'un Havuz Sahne'sinde birbirinden özel parçalarını ziyaretçiler ile buluşturacak. Her Cuma ve Pazar günü ise 90'lar konseptini sahneye taşıyacak olan sanatçılar, ziyaretçileri geçmişte bir yolculuğa çıkaracak.


Ekim ayın boyunca Ozan Orhon, Ece Seçkin, Onur Mete, Ragga Oktay, Buray, Hazal, Faruk K, Manga, Ah Canım Ahmet gibi sanatçılar sahnede olacak. - İSTANBUL

İstanbul, Ataşehir, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 3 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Metrobüsten günlük 450 bin dolar gelir elde ediliyor Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı 5,8'lik depreme ait en güzel görüntü! İki minik öğrenci, depremde engelli arkadaşına yardım etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:24:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ataşehir açık hava konserleri Ekim ayında tüm hızıyla devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]