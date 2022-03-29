ATAŞEHİR'DE 2 KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ - Son Dakika
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ATAŞEHİR'DE 2 KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

29.03.2022 08:59

ATAŞEHİR'de boş metruk binanın çatısında çökme meydana geldi.

ATAŞEHİR'de boş metruk binanın çatısında çökme meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada çöken enkazın altında kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Olay sabah 08.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı boş metruk binanın çatısında çökme meydana geldi. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri çöken çatının enkazında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptıkları incelemede herhangi bir canlının olmadığı anlaşıldı. Bir mahalleli Yan tarafta kalıyordum, sesi duydum kendi kendine çöktü. Yıkım için geldiklerini zannettim diye konuştu.

ATAŞEHİR'DE 2 KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ
ATAŞEHİR'DE 2 KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ
ATAŞEHİR'DE 2 KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ
ATAŞEHİR'DE 2 KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ
ATAŞEHİR'DE 2 KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ
ATAŞEHİR'DE 2 KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ
ATAŞEHİR'DE 2 KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ
ATAŞEHİR'DE 2 KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ
ATAŞEHİR'DE 2 KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE 2 KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE 2 KATLI METRUK BİNANIN ÇATISI ÇÖKTÜ - Son Dakika
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