Ataşehir'de rögardan taşan su ev ve iş yerlerini bastı - Son Dakika
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Ataşehir'de rögardan taşan su ev ve iş yerlerini bastı

15.08.2022 16:43

Ataşehir'de etkili olan sağanak nedeniyle rögardan taşan su ev ve iş yerlerini bastı.

Ataşehir'de etkili olan sağanak nedeniyle rögardan taşan su ev ve iş yerlerini bastı.

İçerenköy Mahallesi Akarsu Caddesi'nde bulunan bir rögardan taşan su, cadde üzerindeki bir ev ile bazı iş yerlerinde su basmasına neden oldu.

İş yeri sahibi Hasan Kay kaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmur suyunun yaklaşık 4 senedir rögardan dışarı bastığını ve bir çözüm bulunamadığını belirterek, şunları anlattı:

"Geliyorlar gidiyorlar 'yardım edeceğiz' diyorlar, yardım da etmiyorlar, çözemediler bir türlü, müracaat da ettik. Allah'tan can kaybımız yok ama masrafımız çok. Bir kedimiz öldü. Göbek hizama kadar geldi yağmur suyu, dükkandaki arabalar su doldu, benim dükkanım da su doldu. Ataşehir Belediyesi'ne de kaç kere müracaat ettik, bir türlü çözüm bulamadık. Bu dördüncü beşinci yağmur suyunun dolması, mağduruz. Aşağıda 1. kat komple su doldu, geçen sene ondan önceki sene de videoları var, bir türlü bu çözümü bulamadık. Geçen sene de 4 sene önce de geldiler, resimlerini çektiler, 'yardım edeceğiz' dediler hiçbir yardım da görmedik."

Komşularının da aynı şekilde mağdur olduğunu dile getiren Kaykaç, "8-10 tane ev. Benim duvar yıkıldı arkada. Ataşehir Belediyesi'ne söyledik, müracaat ettik, 4-5 kere müracaatta bulunduk. İBB'ye de söyledik o zamanlar gelen de olmadı. Bakın 'ilaçlama yapın' dedik, geldiler büyükşehir belediyesinden ilaçlama da yok, basıp geri gittiler, temizleme yok, çözüm bulamadık." dedi.

Cadde üzerinde evi ve iş yeri su basan vatandaşların, su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Ataşehir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de rögardan taşan su ev ve iş yerlerini bastı - Son Dakika

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