Ataşehir'de Gençlerle Sanat ve Spor Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ataşehir'de Gençlerle Sanat ve Spor Paneli

Ataşehir\'de Gençlerle Sanat ve Spor Paneli
23.01.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir Belediyesi, ünlü isimlerle gençleri buluşturarak kariyer hikayelerini paylaştı.

ATAŞEHİR Belediyesi, sanat ve spor dünyasından tanınmış isimleri gençlerle buluşturan bir panele ev sahipliği yaptı. Yoğun ilgi gören etkinlikte; ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, eski milli futbolcu Hami Mandıralı, televizyon programcısı Vahe Kılıçarslan ve oyuncu Celil Nalçakan, kariyer yolculuklarını ve anılarını katılımcılarla paylaştı. Panelde konuşmacılar, spor ve sanatın hayatlarındaki yeri, meslek yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar ve başarı hikayeleri üzerine paylaşımlarda bulundu.

Panelde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ataşehir'i sporcu dostu ve sanatla yaşayan bir kent haline getirme hedeflerini anlattı. Adaylık sürecinde bu vizyonu özellikle vurguladıklarını belirten Adıgüzel, "Ataşehir sanatla yaşayan bir kent. Bulunduğumuz kültür merkezimiz yirmi bin metrekare. Piyanodan kemana, bağlamadan gitara onlarca dersimiz var. Atölyelerimiz, yabancı dil eğitimlerimiz ve kütüphanemiz bulunuyor. Ataşehir'in on binlerce çocuğu sanatla buluşuyor" dedi.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde de benzer eğitimlerin verildiğini ifade eden Adıgüzel, göreve geldiklerinde eksik olan kütüphaneyi kısa sürede tamamladıklarını aktardı. Spor alanında da önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Adıgüzel, şampiyon okçulardan örnek vererek "Şampiyon okçumuz Duru, antrenman yapacak yer bulamadığı için Beykoz'a gidiyordu. Spor İşleri Müdürlüğümüzle görüştük, bugün Duru Ataşehir Belediyesi tesislerinde çalışıyor" diye konuştu.

Gençlerin sadece başarılı değil, aynı zamanda ahlaklı bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini belirten Adıgüzel, "Biz geleceğe bırakacağımız en büyük mirasın; güçlü, özgüvenli, bayrağını ve vatanını seven yeni nesiller olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

VURAL: TESİS OLMADAN YETENEK GELİŞMEZ

Teknik direktör Yılmaz Vural ise konuşmasında Türkiye'de spor tesislerinin yetersizliğine dikkat çekti. Yeteneğin gelişebilmesi için uygun altyapının şart olduğunu vurgulayan Vural, "Tesis olmazsa nerede çalıştıracaksınız? Oyuncularınızı antrenman yaptıracağınız yeterli tesis var mı?" sorularını yöneltti.

Antrenör eğitimine ve altyapı yatırımlarına da değinen Vural, büyük bütçelerle yapılan transferlerin sorgulanması gerektiğini belirterek, "Bir oyuncuya 100 milyon lira veriliyor. Oysa bu parayla Türkiye'nin bütün altyapısı yenilenebilir" dedi.

Türk futbolundaki yabancı oyuncu sayısına da dikkat çeken Vural, liglerdeki tabloyu eleştirerek, "19 yabancı, 3 Türk oyuncunun oynadığı bir ligdeyiz ve kimse rahatsız değil. Bu ligin adı Türkiye Ligi" ifadelerini kullandı. Dünya kupasına da değinen Vural, Türkiye'nin turnuvaya 3 defa katılabildiğini hatırlattı.

MANDIRALI: GENÇLER DENEMEK LAZIM

Eski milli futbolcu Hami Mandıralı ise Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği ifade edilen sert şutuyla ilgili anısını paylaştı. Almanya'da Schalke 04 forması giydiği dönemi anlatan Mandıralı, meşhur gol öncesini detaylarıyla aktardı. Topun başına geçtiği anı anlatan Mandıralı, "Gençler denemek lazım. Vurmamla topu kalenin 90'ında gördüm. O kadar hızlıydı" dedi. Gol sonrası kaleciye neden baraj kurdurmadığının sorulduğunu aktaran Mandıralı, kalecinin 'Oradan baraj mı olur?' cevabını verdiğini belirterek salondan alkış aldı.

KILIÇARSLAN: KENDİNİ TANIMAYAN BAŞARILI OLAMAZ

'Cansız Manken' lakabıyla tanınan Vahe Kılıçarslan ise meslek hayatında fark oluşturmanın önemine değindi. Herkesin kendine özgü bir hikaye oluşturması gerektiğini belirten Kılıçarslan, "Bir format geliştiremezsen mesleğinde başarılı olamazsın" dedi. Kariyerinin ilk dönemlerinde mankenlik yaptığını anlatan Kılıçarslan, kendisini farklı kılmak için 'cansız manken' tanımını bilinçli olarak yaptığını ifade ederek, insanların aklında kalmanın mesleki başarıdaki önemine dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Ataşehir, Güncel, Kültür, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir'de Gençlerle Sanat ve Spor Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi

11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:50
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
09:47
Yarışma macerası 2 dakika sürdü Elendiği ilk soruya bakın
Yarışma macerası 2 dakika sürdü! Elendiği ilk soruya bakın
09:06
Zeynep Sönmez’i eleyen Yulia Putintseva’nın sevinci olay oldu
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu
09:01
Papel Elektronik Para’ya operasyon TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
08:09
Fenerbahçe’ye müjde: Garantilediler
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:20:36. #7.11#
SON DAKİKA: Ataşehir'de Gençlerle Sanat ve Spor Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.