Ataşehir'de restoran çalışanı, hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ataşehir'de restoran çalışanı, hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi vurdu - Son Dakika

Ataşehir'de restoran çalışanı, hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi vurdu

6 saat önce

Ozan URAL / İstanbul DHAAtaşehir'de bir restoran hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi restoran çalışanları tarafından silahla vuruldu.

Ozan URAL/ İstanbul DHA

Ataşehir'de bir restoran hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi restoran çalışanları tarafından silahla vuruldu.

Olay saat 05: 00 sıralarında Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak'ta bulunan lüks bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre restoran çalışanları, bir kişinin hırsızlık yaptığını fark etti. Hırsızı yakalamaya çalışan çalışanlar ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı.

ÖNCE HAVAYA ATEŞ ETTİ

Restoranın bahçesinde havaya ateş eden çalışanlar, Kardelen Sokak üzerinde hırsızı kovalamaya devam etti. Bir kaç el silah seslerinin duyulmasının ardından, hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi sokak üzerinde bulunan sitenin güvenlik bariyerinin yanında yere düştü.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Sitenin güvenlik görevlileri ve restoran çalışanlarının ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaralıya da ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

BAHÇEDE VE YOLDA KOVANLAR BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından sokak üzerinde yapılan incelemelerde, restoran bahçesinde ve sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsı silahla yaralayan restoran çalışanı polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ataşehir'de restoran çalışanı, hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi vurdu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar

Son Dakika Haberleri
14:06 Işık ihlali yapan sürücü, otobüse ve yayaya çarptı - Son Dakika
14:06 Mersin'in yüksek kesimlerinde karla mücadele - Son Dakika
14:06 DHA YURT BÜLTENİ-12 - Son Dakika
14:06 Baraj suları çekildi, tarihi cami ortaya çıktı - Son Dakika
14:01 Başkan Akıncı'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
13:33 Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Son Dakika
13:24 Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 14:10:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ataşehir'de restoran çalışanı, hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]