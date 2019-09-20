Ataşehir'de sahne Cengiz Kurtoğlu'nun

Ataşehir'de açık hava konserlerinde sevilen sanatçı Cengiz Kurtoğlu sahne alacak.



Ataşehir'de Aralık ayına kadar devam edecek açık hava konserlerinde bu hafta sevilen sanatçı Cengiz Kurtoğlu hayranları ile buluşacak. Sevilen sanatçı 21 Eylül Cumartesi günü Watergarden İstanbul'da havuzlu sahnede olacak. Saat 20.00'da başlayacak konser tüm misafirlere ücretsiz olacak. - İSTANBUL