Son dakika! Ataşehir'de sahte para basılan matbaaya polisin baskın anı kamerada - Son Dakika

ATAŞEHİR'de sahte para basılan matbaaya operasyon kameralara yansıdı. Operasyonda sahte 2 milyon dolar, bankalara ait çekler, MİT ve çeşitli kurumlara ait sahte kimlik ve belgeler ele geçirildi. Polis kamerasına da yansıyan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Polisin baskın anı kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri Ataşehir'de mobilya mağazası tabelalı matbaaya, perdeci tabelalı işyerine, çay ocağı ile şüpheli kişilerin evlerine dün operasyon düzenlemişti. Operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne getirilerek sergilendi. Adreslerde yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 2 milyon Amerikan doları, 4 bin civarı değişik bankalara ait içeriği boş çek yaprağı, 500 adet çek zarfı ve çok sayıda çek yaprağında kullanılan filigranlı kağıt, 10 adet para basımında kullanılan büyük ofset makineleri, sahte para yapımında kullanılan kağıtlar, 3 kimlik basım cihazı, farklı kişilere ait yeni tip kimlik, özel güvenlik kimlik kartı, MİT personel tanıtma belgesi, banka kartı ve yabancı kimlik kartı, 2 adet içeriği boş lise diploması 17 adet boş diploma kalıbı, 65 adet evlilik cüzdanı dış kapağı, çok sayıda hologram, hologram şeridi ve kağıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında İ. İ, İ. İ, H. Y, K. A ve İ.B. gözaltına alındı.

- İstanbul