Ataşehir'de Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürenlere Ceza

Ataşehir'de konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen 4 kişiye idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Dudullu Caddesi'nde konvoy oluşturularak trafik güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, araç sürücüleri M.U. (20), A.Ö. (38), E.A.( 26) ile yolcu İ.K'yi (20) gözaltına aldı.
Haklarında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince idari para cezası uygulanan 4 kişi, polis merkezine götürüldü.
