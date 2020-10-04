ATAŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ... ANNE VE 2 ÇOCUĞUNU MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI - Son Dakika

ATAŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ... ANNE VE 2 ÇOCUĞUNU MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI

ATAŞEHİR'de bir binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ATAŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ... ANNE VE 2 ÇOCUĞUNU MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI, System.String[]
ATAŞEHİR'de   bir binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde mahsur kalan anne ve  2 çocuğu mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.  Yangın  itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.

Yangın saat 12.30 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binada çıktı. İkinci katta çıkan yangın sırasında evde bulunan  kadın ve iki çocuğu  dairede mahsur kaldı. Evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalle sakinleri, mahsur kalanları pencerenin demir parmaklıklarını sökerek dışarı çıkarttı. Anne ve çocukları özel bir araçla hastaneye götürüldü.  Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bir mahalle sakini, "Evdeydim, dumanlar çıktığını gördük. Duman çıkınca panikleyerek geldik. Mahalle halkıyla beraber uğraştık. Kıramadık kapıyı yukarıda. Yukarısı çok alev alınca aşağıya döndük. Çocuklar ve kadın da Allah'tan bu tarafa gelmişti. Mahalleli olarak demiri köşeden asıla asıla çıkarttık çocukları Allah'a şükür. Şu an can kaybımız yok." dedi.

- İstanbul

ATAŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ... ANNE VE 2 ÇOCUĞUNU MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
ATAŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ... ANNE VE 2 ÇOCUĞUNU MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
ATAŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ... ANNE VE 2 ÇOCUĞUNU MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
ATAŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ... ANNE VE 2 ÇOCUĞUNU MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
ATAŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ... ANNE VE 2 ÇOCUĞUNU MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
ATAŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ... ANNE VE 2 ÇOCUĞUNU MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
ATAŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ... ANNE VE 2 ÇOCUĞUNU MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
ATAŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ... ANNE VE 2 ÇOCUĞUNU MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 13:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ... ANNE VE 2 ÇOCUĞUNU MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI - Son Dakika

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