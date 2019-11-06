Atatürk Arboretumu'nda sonbahar manzaraları

İSTANBUL - Sarıyer'de bulunan Atatürk Arboretumu, sonbaharın gelmesiyle ziyaretçi akınına uğradı. Sarı ve yeşilin tonlarıyla adeta bir renk cümbüşünün oluştuğu Arboretum, drone ile havadan görüntülendi.

Sarıyer Bahçeköy mevkinde yer alan Atatürk Arboretomu'nda sonbaharın etkisini göstermesiyle görsel bir şölen oluştu. Yeşil ve sarının farklı tonlarını görenleri kendine hayran bıraktı.

İstanbullular güneşin kendini göstermesiyle şehrin stresinden ve gürültüsünden uzaklaşmak için Atatürk Arboretumu'na akın etti. Doğayla baş başa kalan ziyaretçiler kuş sesleri içerisinde göletin kenarında fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Çocuklarıyla birlikte gelen vatandaşlar sararmış yaprakların kapladığı yürüyüş parkurunda gezmenin keyfini çıkardı. 'Canlı Açık Ağaç Müzesi' olarak da adlandırılan Atatürk Arboretumu; Peruka Çalısı, Amerikan Lale Ağacı, Mamut Ağacı, Japon Tesbih Çalısı, Maymun Çıkmaz gibi birçok ağaç çeşidine ev sahipliği yapıyor. Sonbaharın gelmesiyle oluşan ve ziyaretçileri büyüleyen renk cümbüşü drone ile havadan görüntülendi.

"Çok keyifli çok güzel bir yer"

Doğayı ve yeşilliği sevdiğini söyleyen Pınar Şeker, "Doğayı ve yeşili seviyorum. Şehrin gürültüsünden ve kalabalığındansa buranın yeşili, denizi, suyu her şeyi huzur verici. Yeşili ve suyu zaten rahatlatıcı, huzur veriyor. Bir insanın aradığı zaten bu. Çok keyifli çok güzel bir yer" dedi.

"Mevsimine göre renklenen bir yer"

İnsanların burada huzur içinde bir gün geçirdiğini ifade eden Halit Bilen, "Mevsimine göre renklenen bir yer. İstanbul'a en çok yakışan mevsimin sonbahar olduğunu düşünüyorum. Binlerce ağaç çeşidi var. İnsanların burada huzur içerisinde bir gün geçirdiğini düşünüyorum ve o yüzden buraya geldim. Renkler, sonbaharın renkleri, sarıdan kızıl tonlarından oluşan bu renklerin birbirine geçişinde ahenk geçişi var. Sadece baktığınız zaman bir renk görmüyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Çeşit çeşit ağaçların yer alması"

Atatürk Arboretumu'na geçtiğimiz yıl da sonbaharda geldiğini söyleyen Sinem Çağ, "Çok beğendik. Bolu'daki yedi göllerin İstanbul'daki şubesi gibi biraz. O yüzden burayı tercih ettik. Dikkatimi çeken şeyler gölün olması çeşit çeşit ağaçların yer alması. Ayrıca girişi de uygun ulaşım kolay" ifadelerinde bulundu.