Atatürk Barajı'nda milyonlarca balık üretiliyor

Orta Doğu'nun en büyük balık üretim istasyonunda hasat sezonu başladı. Üretilen milyonlarca balık türü, popülasyonu artırmak ve bölge halkına ek gelir sağlamak amacıyla baraj göllerine bırakılıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 7 su ürünü istasyonu arasında en büyüğü ve Orta Doğu'daki en büyük balık üretim istasyonu konumunda olan Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğü Atatürk Barajı Su Ürünleri Başmühendisliğinde bu yıl 7 milyon pullu sazan balığı (Cyprinus sp.) yavrusu, 3 milyon endemik tür olan şabut balığı (Barbus grypus) olmak üzere 10 milyon yavru balık üretildi. 134 hektar üzerinde kurulu olan tesis, bin 100 metrekare kapalı alana sahip kuluçka binası, 10 beton havuzu ve 22 toprak havuzu ile Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük tatlı su balığı üretim tesisi konumunda bulunuyor.

Bölge halkının geçim kaynağı

Ekolojik dengenin korunması ve balık türlerinin neslinin devamlılığı açısından göl ekosistemine sahip çıkmak adına yıllardır olduğu gibi bu yıl da milyonlarca yavru balık Güneydoğu'nun, Doğu'nun ve Akdeniz'in baraj göllerine bırakılarak zenginleştirilecek Aynı zamanda bu çalışmalar büyük bir istihdam sağlarken, bölge ekonomisine katkıda bulunarak yöre insanının kaliteli proteini ucuza tüketmesine de imkan veriyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından Güneydoğu Anadolu Projesi'ne (GAP) hayat veren ve gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'de birinci, dünyada altıncı sırada yer alan Atatürk Barajı, tarımsal sulama ve elektrik üretimine ve ekonomiye alternatif katkı sunuyor.

Bozova ilçesindeki DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri Tesisi'nde üretilerek baraj göletlerine bırakılan sazan ve Fırat havzasının endemik türlerinden şabut yöre halkının da alternatif geçim kaynağı oluyor. - ŞANLIURFA