"Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim"

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CHP'li Özel: Süleyman Soylu o berbere ilk kez, tesadüfen girmiş

Ever Banega'nın menajeri Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi!

Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz