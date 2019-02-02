Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Afrika Mandası Boynuzu Ele Geçirildi

Atatürk Havalimanı'nda Afrika Mandası Boynuzu Ele Geçirildi

1 saat önce

Haber: istanbul DHA\t\t\t\t\tTicaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda Afrika mandası boynuzu ile süs eşyaları ele geçirildiİstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük...

Haber: istanbul DHA\t\t\t\t\t

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda Afrika mandası boynuzu ile süs eşyaları ele geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekiplerince nesli tükenmekte olan hayvanların kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden analiz yapıldı. Bu kapsamda Dakar'dan İstanbul'a seyahat eden iki kişi 'şüpheli' değerlendirilip takibe alındı.

Dakar'dan İstanbul'a gelen ve 'gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen 'yeşil hat"tan geçen yolcular ve yanındaki eşyalar incelendi. Senegal vatandaşı 2 kişinin bagajlarında yapılan x-ray taramasında yoğunluk tespit edilmesi üzerine valizler açıldı.

Yapılan kontrolde valizlerden 117 adet Afrika mandası boynuzu, 136 adet Afrika mandası boynuzundan yapılmış süs eşyası, 7 adet Afrika kıtasına özgü el yapımı ahşap heykel çıktı.

Şüpheliler, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa istinaden işlem yapılmak üzere Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine teslim edildi. Ele geçirilen ve yurda kaçak olarak getirilmek istenen eşyaların gümrüklenmiş değerinin 921 bin 900 lira olduğu belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:49 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Shinji Kagawa'nın Sözleşmesinde Opsiyon Maddesi Var mı? Şafak Mahmutyazıcıoğlu Açıkladı İstanbul'da Zam Şampiyonu Sivri Biber Oldu

Atatürk Havalimanı'nda Ele Geçirildi! Değeri 900 Bin TL Son Dakika! İsrail'in TIPH Kararına AK Parti'den İlk Yanıt: Yeni Bir Saldırı Planlanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 14:17:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Havalimanı'nda Afrika Mandası Boynuzu Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]