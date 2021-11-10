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ATATÜRK KENT ORMANI'NDA 'ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ' - Son Dakika

ATATÜRK KENT ORMANI'NDA 'ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ'

10.11.2021 15:42

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB tarafından düzenlenen 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü'ne katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB tarafından düzenlenen 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü'ne katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü' Bakırköy'de Florya Atatürk Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından başlayan yürüyüş de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. Ekrem İmamoğlu yürüyüşten önce şunları söyledi; Yıllardır kendi haline bırakılmış ve gerçekten çok güzel bir doğaya sahip olan bu alanın ne yazık ki alt yapı olarak insanların sadece ve sadece yürüyüş, koşu yaptığı dinlendiği bir alan olarak hazırlığı çok eksikti. Beltur gibi imkanların faydalanacakları birkaç buluşma noktasının konulması ile ilgili prensip kararlarına vardık. ve bunun bittiği günü özellikle 10 Kasım'da Atamızı andığımız bu güzel günde bir geleneksel yürüyüş başlasın istedik.

İSTANBUL DÜNYANIN BU YOLCULUĞUNUN EN LOKAMOTİF ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLMAK ZORUNDA

İmamoğlu; Ben bugün buradan ayrılıp yurt dışına gideceğim ve Dünya İklim Zirvesi'ne katılacağım. İskoçya'da Glasgow'da Perşembe ve Cuma toplantılara eşlik edeceğim. Dünyanın artık en önemli konusu, ülkelerin en önemli konusu ve şehirlerin en önemli konusu iklim değişikliği ile mücadele, küresel ısınma ile mücadele bu noktada. Dünyadaki bütün ülkeler bütün bütçelerin büyük bir kısmını bu alana ayırıyor ve Dünyanın yaşanabilir bir Dünya olması için ortak mücadele platformları oluşturuluyor. İstanbul Dünyanın bu yolculuğunun en lokamatif şehirlerinden biri olmak zorunda. Çünkü İstanbul Dünyanın en güzel, değerli şehirlerinin başında geliyor. ifade etti.

ATATÜRK KENT ORMANI'NDA 'ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ'
ATATÜRK KENT ORMANI'NDA 'ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ'
ATATÜRK KENT ORMANI'NDA 'ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ'
ATATÜRK KENT ORMANI'NDA 'ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ'
ATATÜRK KENT ORMANI'NDA 'ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ'
ATATÜRK KENT ORMANI'NDA 'ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ'
ATATÜRK KENT ORMANI'NDA 'ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ'
ATATÜRK KENT ORMANI'NDA 'ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATATÜRK KENT ORMANI'NDA 'ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ' - Son Dakika


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