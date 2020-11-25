Atatürk Müzesi ve Çetin Emeç Kütüphanesinin çalışma saatleri değişti - Son Dakika

İzmit Belediyesi'ne bağlı olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Atatürk Müzesi ve Çetin Emeç Kütüphanesinin çalışma saatleri korona virüs tedbirleri kapsamında değişti

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Çetin Emeç Kütüphanesi ve Atatürk Müzesi, yeni tedbirler doğrultusunda artık yeni saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Korona virüsle mücadele noktasında tedbirlerini almaya devam eden İzmit Belediyesi, Çetin Emeç Kütüphanesinin hafta içi 09.30-19.00, Cumartesi günü 11.00-19.00 arasında hizmet vereceğini ve Pazar günü kapalı olacağını duyurdu.

Ayrıca Atatürk Müzesi hafta içi 09.30-18.00, hafta sonu 11.00-19.00 arasında hizmet verecek ve Pazartesi günleri kapalı olacak. - KOCAELİ