Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Haberin Videosunu İzleyin
13.12.2025 12:40  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Atatürk\'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı
Haber Videosu

Ümraniye'de sipariş getirdiği sitenin asansöründe Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çıkarıp tüküren ve daha sonra yırtan kurye gözaltına alındı. 28 yaşındaki şüpheli "Atatürk aleyhine alenen hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta, Ümraniye'ye bağlı Çamlık Mahallesi'ndeki bir siteye gelen kuryenin asansörde asılı Atatürk'ün portresini yerinden çıkardıktan sonra tükürmesi ve yırtmasına ilişkin çalışma başlattı.

KURYE GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kameraları incelenerek, çalıştığı iş yeri tespit edilen şüpheli G.K. (28) Atakent'te gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine alenen hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul, Ümraniye, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Anasını Atatürk sıkmadı diye yapmistir gavat 102 54 Yanıtla
    nuri haldan nuri haldan:
    seninkini sıkmiş belli 34 61
    Sk 06 Sk 06:
    Nuri seninki yeni ayrıldı 26 8
  • 16Bırsa16 16Bırsa16:
    ulu önder nedir ya yok peygamber deyin bari 22 63 Yanıtla
    Johny Guitar Johny Guitar:
    tapıyorlar kamal’a 17 41
    Ümit Özan Ümit Özan:
    Oruspu evladi zoruna giden ne 8 3
    Talat atalar Talat atalar:
    ma.sin anlaşılan o yüzden şöyle söyleyeyim ülkenin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı oldugu için ulu önder bu ülkenin ebedi önderi olarak söyleniyor.yani dinle falan alakası yok.siz milleti karaliyacaz diye peygamber efendimizin adını saçma sapan yerlerde kullanacak kadar kokuşmuş cehalet icindesiniz 7 1
  • Ahmet Şallı Ahmet Şallı:
    salak işte. 67 14 Yanıtla
  • Aslancimbom1234 Aslancimbom1234:
    saygı duyacaksınız it sürüleri 55 21 Yanıtla
  • Caner atalay Caner atalay:
    bunlara aşı vurup kısırlaştıracaksınki üremesinler 53 15 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Özgür Özel dahil 7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis’te Özgür Özel dahil 7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Tünel kazarak ülke değiştirdiler, Belarus’ta 180 kaçak göçmen Polonya’ya sızdı Tünel kazarak ülke değiştirdiler, Belarus'ta 180 kaçak göçmen Polonya'ya sızdı!
Üzerine zıplayan boğanın darbesiyle yere serildi: O anlar kamerada Üzerine zıplayan boğanın darbesiyle yere serildi: O anlar kamerada
THY’nin 50 yıl önce düşen “Bursa“ uçağının sırrı çözülüyor THY'nin 50 yıl önce düşen "Bursa" uçağının sırrı çözülüyor
Sıla bebek paylaşımı davasında Gülben Ergen suçsuz bulundu Sıla bebek paylaşımı davasında Gülben Ergen suçsuz bulundu

16:03
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye’ye karşı son kozunu oynuyor
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
16:02
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
16:00
Messi Hindistan’da olay çıkardı Saha resmen savaş alanına döndü
Messi Hindistan'da olay çıkardı! Saha resmen savaş alanına döndü
14:58
Özel, “Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber“ diyerek paylaştı
Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı
14:39
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
13:04
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2025 16:13:36. #7.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.