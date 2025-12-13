İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık'ta, Ümraniye'ye bağlı Çamlık Mahallesi'ndeki bir siteye gelen kuryenin asansörde asılı Atatürk'ün portresini yerinden çıkardıktan sonra tükürmesi ve yırtmasına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kameraları incelenerek, çalıştığı iş yeri tespit edilen şüpheli G.K. (28) Atakent'te gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine alenen hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (14)