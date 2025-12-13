Atatürk\'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

ulu önder nedir ya yok peygamber deyin bari

Talat atalar:

ma.sin anlaşılan o yüzden şöyle söyleyeyim ülkenin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı oldugu için ulu önder bu ülkenin ebedi önderi olarak söyleniyor.yani dinle falan alakası yok.siz milleti karaliyacaz diye peygamber efendimizin adını saçma sapan yerlerde kullanacak kadar kokuşmuş cehalet icindesiniz