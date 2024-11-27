Atatürk Sergisi Çevre Koleji'nde Açıldı - Son Dakika
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Atatürk Sergisi Çevre Koleji'nde Açıldı

Çevre Koleji'nde açılan sergi, Atatürk'ün yaşamını ve devrimlerini genç nesillere tanıtıyor.

27.11.2024 13:53
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(İSTANBUL) - Çocukların Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını, devrimlerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini daha yakından tanıması için hazırlanan "Belgelerle ve Resimlerle Atatürk" sergisi, Çevre Koleji'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Atatürk'ün tarihi mirasını genç nesillere aktarmayı amaçlayan "Belgelerle ve Resimlerle Atatürk" sergisi; fotoğraflar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Nutuk, devrimlere ait notlar, bir anlaşma metni ve gazete küpürlerinden oluşan 34 özel parçayı bir araya getiriyor. Çevre Koleji öğrencilerinin Atatürk temalı resim çalışmaları da sergide yer alıyor.

Serginin gerçekleşmesine, Rana ve Gürol Baroncelli Sağıroğlu ailesi ile okul velilerinden Atilla Topsakal destek verdi. Serginin açılışına ise Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Uygur, Çevre Koleji Kurucusu Adnan Ekşioğlu ve Genel Müdür Şebnem Gönen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk'ün fikir ve devrimlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla açılan sergi, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk fırsatı sunuyor.

Kaynak: ANKA

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