Atatürk sevgisi Kartal'ı sardı - Son Dakika

Atatürk sevgisi Kartal'ı sardı

11.11.2020 12:10
Atatürk sevgisi Kartal'ı sardı, System.String[]

Kartal Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümü dolayısı ile bir sokak sergisi düzenledi.

Kartal Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümü dolayısı ile bir sokak sergisi düzenledi.

"O Her Yerde" adını taşıyan ve Ata'nın fotobloklarından oluşan sergi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Kartal Meydanı ve Kartal'ın en işlek caddelerinden biri olan Ankara Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Pandemi koşulları da dikkate alınarak açık havada düzenlenen sergi kapsamında Atatürk'ün farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflarından oluşan fotobloklar, Kartal Meydanı ve Ankara Caddesi'ne yerleştirildi. Yoğun ilgi gören sergide vatandaşlar, Ata'ya olan sevgi, saygı ve minnetlerini, fotobloklar ile bol bol fotoğraf çektirerek gösterdi.

"O Her Yerde" sergisi, 12 Kasım Perşembe gününe kadar Kartal Meydanı ve Ankara Caddesi'nde görülebilecek. - İSTANBUL

Atatürk sevgisi Kartal'ı sardı
Atatürk sevgisi Kartal'ı sardı
Atatürk sevgisi Kartal'ı sardı

Mustafa Kemal Atatürk, Kartal Belediyesi, Ankara, Kartal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk sevgisi Kartal'ı sardı - Son Dakika


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